Madalya avcısı kardeşler

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Haydar Yergezen (43) ile evhanımı Nazife Yergezen'in çocukları Yaşar ve Ceren, albino hastalığı ile dünyaya geldi. Doğuştan pigment eksikliği nedeniyle derileri, kılları ve gözleri ak renkli olan albinizmli kardeşler, tenlerinden dolayı güneşe çıkamıyor, akranları gibi sokakta oyun oynayamıyor. Doğuştan yüzde 98 görme engelli 19 yaşındaki Yaşar Yergezen, vücudunun güçlenmesi için öğretmeninin tavsiyesiyle 5 yıl önce yüzmeye başladı. Yüzde 92 oranında göremeyen 13 yaşındaki kız kardeşi Ceren Yergezen de abisini örnek alarak yüzmeyle tanıştı. Yüzme sporuyla hastalıkları dolayısıyla tanışan Yergezen kardeşler, yaptıkları bu sporda büyük başarılara ulaştı.



AMBARGO KOYDULAR

Aradan geçen 5 yılda birçok şampiyonada kulaç atan albinizmli kardeşler, şimdiye kadar 50 civarında altın, gümüş ve bronz madalya kazanmayı başardı. Engellerine rağmen hayata küsmeyen albinizmli kardeşler en son İstanbul'da yapılan Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'na damgalarını vurdu. Şampiyonada 6 farklı kategoride yarışan Ceren Yergezen 4 altın ve 2 gümüş, Yaşar Yergezen ise 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde ederek toplamda aldıkları 12 madalya ile madalyalara ambargo koydu. Albinizmli kardeşler başarı merdivenlerine nasıl tırmandıklarını Yeni Asır'a anlattı. Henüz 13 yaşında olmasına rağmen milli takıma davet edilen ve olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmesine kesin gözüyle bakılan Ceren Yergezen, "Abimle birlikte vücudumuzun gelişmesi için bu spora başladık. İlk suya girdiğimde çok korkmuştum. Ben yapamam diyordum. Ama antrenörüm Armağan Çengel sayesinde çabucak alıştım. Suda kendimi çok iyi hissediyorum. Engelleri suda aşıyorum. Şimdiye kadar onlarca madalya kazandım. Hedefim ilk olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaktı ancak Avrupa barajını 2 saniye ile kaçırdım. Şimdiki hedefim ise 2024 Oyunları'nda mutlaka bayrağımızı dalgalandırmak" dedi. Yaşar Yergezen, "Öğretmenimin tavsiyesi üzerine bu spora başladım. Başladığımda vücudum zayıf olduğu için 'yüzemezsin' diyenler oldu. Yılmadım, çalıştım ve azmimizin karşılığını sayısız madalya ile aldım. 5 yıldır lisanslı yüzücüyüm ve Milli Takım'a davet edildim" dedi.



EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİ AİLE

Oğlu ve kızını bir gün olsun yalnız bırakmayan anne Nazife Yergezen, antrenmanlara her gün çocuklarıyla birlikte gidiyor. Çocuklarının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını anlatan Yergezen, şunları söyledi: "Albino hastalığı nedeniyle iki çocuğumun ciltlerinde ve gözlerinde problem var. Sosyal faaliyetlerde bulunamadıkları için vücutları gelişmiyordu. Ama yüzme ile tanıştıktan sonra çok iyi gelişim gösterdiler. Şuana kadar 50 madalya kazandılar. Havuza birlikte geliyoruz. Antrenman bitene kadar yanlarında duruyorum. Sonra birlikte eve dönüyoruz. Ceren'in hedefi olimpiyat. Avrupa derecesini 2 saniye ile kaçırdı. Kızım geleceğin yıldızı olarak görülüyor. Oğlum da oldukça başarılı. Onlarla gurur duyuyorum. Onların başarıları geldikçe mutlu oluyoruz." Baba Haydar Yergezen ise "İstedikten sonra başaramayacak bir şey yok. Engel kalplerde, Çocuklarım için her şeyi yapıyorum" ifadelerini kullandı.



Kazım YÖRÜKCE