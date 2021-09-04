  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Cumartesi Yeşil rengin altın çağı

Yeşil rengin altın çağı

Yeşil rengin altın çağı

4.9.2021

Bu sonbahar ve kış sezonu çimen yeşilinin yükselişi ile başlıyor. Hangi markaya bakarsanız yeşilin en güzel tonu karşınıza çıkacak. Doğanın özlem duyduğu yeşile, yüksek miktarda dikkat çekicilik ekleyerek ortaya çıkan çimen yeşili, sonbahara pozitif bir ışık saçıyor. Bottega Venetta yeşil rengin moda olacağı sinyallerini bize vermişti. Özellikle ceketler ve aksesuarlarda öne çıkan yeşil, podyumlardan sokaklara inmeye başladı bile... Ben bu rengi tamamen tek başına kullanmanızı öneririm. Ya da beyazlar ile kombinleyebilirsiniz. Ama benden söylemesi bu yılın en çok konuşulan rengi çimen yeşili olacak!

Fulya TANYOL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeşil rengin altın çağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.