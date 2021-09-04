Yeşil rengin altın çağı

Bu sonbahar ve kış sezonu çimen yeşilinin yükselişi ile başlıyor. Hangi markaya bakarsanız yeşilin en güzel tonu karşınıza çıkacak. Doğanın özlem duyduğu yeşile, yüksek miktarda dikkat çekicilik ekleyerek ortaya çıkan çimen yeşili, sonbahara pozitif bir ışık saçıyor. Bottega Venetta yeşil rengin moda olacağı sinyallerini bize vermişti. Özellikle ceketler ve aksesuarlarda öne çıkan yeşil, podyumlardan sokaklara inmeye başladı bile... Ben bu rengi tamamen tek başına kullanmanızı öneririm. Ya da beyazlar ile kombinleyebilirsiniz. Ama benden söylemesi bu yılın en çok konuşulan rengi çimen yeşili olacak!



Fulya TANYOL