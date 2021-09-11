Leopar ceketler ile vahşi stil

MODASI geçmeyen stil leopar ile kendinizi ifade etmek artık çok daha kolay. İddialı tarzdan yana olan kişiler için vazgeçilmez seçeneklerin başında kesinlikle leopar geliyor. Sevin ya da sevmeyin leopar deseni sezonun ana trendlerinden. Modanın vazgeçemediği leopar, dönem dönem ortaya çıkıp, dönem dönem sessizliğe gömülüyor.

50'ler, 60'lar, 80'ler derken her yıl farklı stillerle gündeme gelen leopar, deyim yerindeyse bu yıl altın çağını yaşıyor. Özellikle kaban ve ceketlerde sokak stiline yansıtan leopar deseni bu sonbaharın en hit parçası haline gelmeye hazırlanıyor. Leopar fazlasıyla göz dolduran bir desen olduğu için tek renk ve dikkat çekmeyen parçalarla kombinleyebilirsiniz.