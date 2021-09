Bir fincan kahveye ofis

KİRAZ KİTAP KAFE

TEMMUZ ayında Göztepe Sadıkbey'de açılan Kiraz Kitap Kafe, Eda Yorulmaz ve Özgü Gedik tarafından işletiliyor. Sade ve ferah iç dizaynı odaklanmayı sağlamak için düşünülmüş. Sahil tarafındaki gizli bahçe ise tam bir vaha. Kitabınızı alıp okuyabileceğiniz Kiraz Kafe'de kahvenizin yanında ev yapımı tatlılardan cheesecake, San Sebastian, magnolya, tiramisu, mozaik pasta ve çeşit çeşit cookie'ler atıştırabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınızı götürüp ofis olarak da kullanabileceğiniz kafede, tuzlu kek, ıspanaklı kiş, balkan çöreği ve poğaçalar, havuçlu ve mozaik keklerden oluşan nefis bir kahvaltıyla güne başlayabilirsiniz. Kiraz Kitap Kafe'nin en önemli özelliklerinden biri kitap, Türk kahvesi ve çekirdek kahve satışının olması. Yani beğendiğiniz kahvenin çekirdeğini, sevdiğiniz kitabı alabilme şansınızın olması. Ayrıca orada bulunduğunuz süre içinde okumanız için de hem yetişkin hem çocuk kitapları var. Hiç sıkılmadan bütün günü Kiraz Kafe'de geçirmeniz mümkün.



AREL KİTAP & KAFE

BORNOVA'DA bulunan bu kitap kafede aile ortamını hissedeceksiniz. Zengin kitap arşivine sahip olan Arel Kitap & Kafe'nin kahveleri ve tatlıları da bir o kadar lezzetli.



KABUK KİTABEVİ

ALSANCAK'IN en işlek caddelerinden birinde yer alan Kabuk, çift camlı olduğundan sokağın gürültüsü içeriye giremiyor. Kitabevi sahibi kitap seçiminizde çok yardımcı oluyor. Buradan kitap almasanız da çay kahve içebilir, kendi kitabınızı okuyabilirsiniz. Bu huzurlu, samimi ortama bayılacaksınız.



RÜZGARGÜLÜ KİTAP & CAFE

Urla'da kahve eşliğinde bir kitap molasına ne dersiniz? Burası, kitap okuma keyfine çok yakışan mekanlardan. Bilgisayarınızı alıp saatler süren projenizi bitirebilir ya da kitap keşfine çıkabilirsiniz. Bunun yanında içeceğiniz her türlü kahve, çay keyfinize keyif katacak.



PAN KİTABEVİ

Karşıyaka'nın kalabalığından bunalıp bir nefes almak istiyorsanız Pan Kitabevi'ne uğramalısınız. Aradığınız her türden kitabı burada bulabilirsiniz. Ne aradığınızı bilmiyorsanız ve önerilere açıksanız kitabevi çalışanları çok yardımcı oluyorlar. Dönem dönem atölye çalışmalarına da yer veriyorlar. Dünya mutfağına sahip olan Pan'ın menüsü de bir o kadar zengin. Kuzu tandırdan, hamburgere, 3. nesil kahvelerden detoks sularına kadar her şey mevcut.



TENTEN

Tenten, Alsancak'ın merkezinde sessizce kitap okuyabileceğiniz bir kitap kafe. Dekoruyla insanın içini ısıtan Tenten, kütüphanelerine 3 kitap hediye edene bir kahve veya çay bedava veriyor. Kendince kütüphaneye sahip Tenten'de kitaplar dışında her şey satılık. Kitap kafe ve eskici karışımı bir ruha sahip olan Tenten keşfedilmeyi bekliyor.

BURCU ILGIN