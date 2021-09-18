Türkü kraliçeleri Saklı Bahçe'de

İzmir'in en özel mekanlarından olan doğallığı ile herkesi hayran bırakan Saklı Bahçe'de 24 Eylül'de Özlem Özdil ve 8 Ekim'de Sevcan Orhan rüzgarı esecek. Muhteşem bir atmosferde, nezih bir ortamda enfes lezzetler eşliğinde ünlü sanatçı müzik ziyafeti çekecek.



Sakiler

Sakiler, bugün saat 19:00'da Ooze Venue sahnesinde İzmirlilerle buluşacak



Nev

Nev, Bugün saat 21:00'da Kültür Mantarı Cafe Bistro'da sevenleriyle buluşacak



Tuğba Yurt

İzmir Tuğba Yurt, bugün saat 21:00'da İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde dinleyicileri ile buluşuyor.



Zeynep Bastık ve Murat Dalkılıç

Yarın akşam saat 21:00'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde olacak.



Funda Arar

20 Eylül Pazartesi akşamı saat 21:15'te İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda seyirci ile buluşacak.



HiraiZerdüş mahlasıyla sahne alan kimliğini ve yüzünü gizli tutan sanatçı besteci, yazar, şair ve şarkıcı Hirai- Zerdüş, 20 Eylül Pazartesi akşamı saat 20:30'da Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleri ile buluşuyor.

MELİH DEMİRTAŞ