Siz tatilde hırsızlar sosyal medya takibinde

BANYO CAMINA DIKKAT

Her gün evinizde vakit geçirdiğiniz için bir süre sonra ev düzeninize o kadar aşina olursunuz ki, güvenlik boşluklarını gözden kaçırmanız işten bile değildir. Bu yüzden, evinizde güvenlik sorunu yaratabilecek pencere, balkon, tuvalet camı gibi noktaları mutlaka kontrol edin. Hırsızların kolayca erişebileceği alanlar söz konusu ise önleminizi alın.



PASPAS ALTI GÜVENLI DEGIL

Hırsızlar nereye bakacağını iyi bilir. Eğer bir gün kazara anahtarınızı kaybedip dışarıda kalmaktan endişeleniyorsanız, yedek anahtarınızı güvendiğiniz bir komşunuza veya tanıdığınıza bırakın. Anahtarınızı kolayca ulaşılabilecek posta kutusu, paspas altı, kapı dışında yer alan ayakkabı dolabı gibi yerlerde saklamayın.



KISA SÜRE ÇIKIYORUM DEMEYIN

Yalnızca kısa süreliğine dışarı çıkıyorsanız alarmı açmaya üşenebilirsiniz. Ancak hırsızlar harekete geçmek için dışarı adım atmanızı bekliyor olabilir ve birkaç dakika içerisinde eve girip çıkabilirler. Bu yüzden kısa bir mesafeye giderken dahi alarmı kurmayı ihmal etmeyin.



ALARM KODUNU DEGISTIRIN

ACİL durumlarda aktif hale gelen alarm kodunu düzenli olarak değiştirmek güvenlik açısından oldukça önemlidir. Kodu düzenli olarak yenileyerek farklı kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçebilirsiniz.



SENSÖR SISTEMLERI KULLANIN

Alarm sistemleri dışında alınabilecek bir diğer önlem ise sensör sistemleridir. Harekete, yangına, su ya da gaz sıkışmasına duyarlı sensör sistemleriyle evin güvenliği sağlanabilir. Akıllı telefonlarla bağlantılı olan bu sistemler, ev dışındayken dahi evin kontrol edilmesinde yardımcı olmaktadır.