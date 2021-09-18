Tarihi lezzete geleneksel yorum

Tarihin, enerjinin, doğanın ve emeğin kenti, kültürel değerleri eşsiz tabiatı, emektar insanları ile Ege'nin geleceğe dönük yüzüdür Soma. Lezzeti ile nam salan patlıcan çığırtma, kabaklama, çeneçarpan çorbası, meşhur tarihi helvası ile Soma gastronomide de iddialı. Günümüzde artık yalnızca ürün ve hizmetler değil; ülkeler, bölgeler hatta şehirler de markalaşmanın konusu haline gelmiştir. Şehir markalaşması stratejileri, sadece turistler için bir cazibe merkezi haline getirmek için değil, aynı zamanda yeni yerleşimcileri, yatırımcıları ve girişimcileri çekmek için de uygulanmaktadır. Bunun için ise şehrin tüm paydaşlarının markalaşma sürecine katılması ve şehre uygun marka kimliğinin oluşturulması önemlidir. Bu hafta lezzet durağımız Soma ile özdeşleşen, marka olmuş lezzetlerden biri de Yapıcı Helvaları. 1952 yılında kurulmuş firmanın 3. kuşak temsilcisi Hüseyin Gökalp Yapıcı, dedesinden babasına geçen sonra da kendisine ulaşan reçeteyle üretim yapıyor. Helva, eski usul yöntemle tamamen yerli susamla, küllü suda susamları yıkanarak, doğal değirmen taşında tahin çekerek yapılıyor. El emeği ile üretim olduğu için talebe yetişemiyorlar. Hiçbir katkı maddesi olmadan, glikoz kullanılmadan üretim yapılıyor. Sade, kakaolu, Antepli ve cevizli çeşitleri var. Yapıcı Helva'nın geleneksel lezzeti koruyan sırrı, kurulduğu günden bugüne kadar gelen özel ustalığın tecrübesinde ve katkısız şekilde ve hijyenik olarak üretim sürecinde yatmaktadır. Helvaları eski ustalık sürecini koruyan, tecrübe ile modernliği harmanlayan ve lezzeti korumak için en doğal ürünler kullanan bir yaklaşım ile üretiyorlar. Sevdiklerinize ve çocuklarınıza güvenle yedirebileceğiniz, tadı ile tüm sofraların vazgeçilmezi olan Yapıcı Helva'nın her damak zevkine göre olan çeşitlerini keşfetmenizi öneririm. İyi kaliteli tahin helva, yapay tatlandırıcı glikoz konulmamış yüzde 100 yerli şekerden imal edilmeli, ağızda kolay erimeli, ağızda sakızlanmamalı ve helva kütlesi içerisinde kıtır kıtır beyaz çizgili şeker hatları kalıntılarının olmaması çıtır dokunun ağız içinde sertlik oluşturup kolay çiğnenmesi gibi özellikleri gurmelerce makbul görülüp tavsiye edilmektedir. Şeker şerbeti fazla kaynatılıp ağdalaşıp soğursa tahini, ustası gerektiği kadar ağdanın içine yedirememesi, yani homojenlik sağlayamamasının sonucu böyle kristalleşme ortaya çıkıyor. Bu özellikleri taşımayan tahin helvaların tüketicilerce helvanın ana maddesi olan tahinin az konulması veya helva ustalarının helvanın yoğrulmasında tel diye tabir edilen şekerin iyi bir şekilde hormonije edilmemesinden kaynaklı imalat hataları olarak kabul edilmelidir. Şeker olmadığı zamanlarda üzüm pekmezi ve tahinin karışımından da helva yapılabilmektedir.





ÇÖĞEN BİTKİSİ SUYU

Bunların dışında helvaya katılacak, sadece Van ili sınırlarında yetişen çöğen suyunun kıvamı ve şeker miktarına göre kullanılacak ölçü de ustalık istiyor. Hem hafif olması ile midede rahatsızlık hissi oluşturmayan hem de içerisinde birçok faydayı barındıran tahin helvanın sırrı içerisinde bulunan çövendir. Çöğen maddesi susamdan meydana getirilen tahin ve şekerle bir araya getirilerek muhteşem bir tat oluşturmaktadır.



SUSAMDAN GELEN SAĞLIK

Tahin helva, her doğal ürün gibi sağlık sunuyor. Zira ana maddesi susamın birçok minareller içermesinin yanı sıra zengin bir vitamin E ve B1 deposu. Ayrıca susam zengin bir antioksidan ve kolesterol oluşmasını engelleyici phtosterol'u içeriyor. Susam yağının vücutta yanma sonucu oluşan deri yanıklarının tedavisinde ayrıca kozmetik sanayinde kullanımın yaygın olduğu bilinmektedir.



KÜLLÜ SU İLE YIKAMA

Teknolojinin lezzette yetersiz kaldığı an; susamın tahin haline gelmesi için susam tanelerinin kabuklarını soymaçıkarma işleminin de tahin helva lezzetine etkisi olduğu tartışılmazdır. Susamlar babadan kalma eski usulle meşe odununun yanması sonucu oluşan küllerin toplanıp elenmesiyle elde edilen suyla yıkanıyor. Tanelerin üzerinde kabuk kalmaksızın kurutulup kavrulduktan sonra taş değirmende öğütülerek tahin elde ediliyor. Cevizli sucuklar yüzde 100 pancar şekerinden, nişasta, su, limontuzu ile yapılır. Özenle seçilmiş cevizler ipe dizildikten sonra bakır kazanlarda 2 saat kaynatılan karışıma bandırılır. Tahin, sade tahin helvası sade, kakaolu tahin helvası, Antepli yazlık helva, ceviz ezme, kırmızı parça cevizli yaz helvası, kakaolu parça cevizli yazlık helva, Antep ezme, cevizli sucuk, Hindistan cevizli sucuk, susamlı cevizli sucuk, pudra şekerli cevizli sucuk ve susamlı çıtır helva da mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasında.

SEZER ALTAN