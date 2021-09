Bütün Düşler Mavidir

Yarın 20:00 - Sahne Tozu Tiyatrosu / Fehmi İşgören Sahnesi Sanat Yönetmenliğini Nazlı Kayı'nın yaptığı "Bütün Düşler Mavidir" teatral müzik dinletisinde doğa, aşk, insan ve umut temaları işleniyor.



Ahududu

20 Eylül Pazartesi 21:00 - Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu Dünyanın en çok oynanan komedilerinden biri olarak tiyatro tarihine geçen "Ahududu", Tiyatrokare'nin yeni yorumuyla Nedim Saban imzasıyla sahnede. Melek Baykal, yıllar sonra bu oyunla sahneye dönüyor. Nedim Saban da uzun yıllar sonra sahneye oyunun delisi rolüyle dönüyor. Oyunun diğer rollerinde Cem Güler, Ender Gülçiçek, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu ve Bülent Seyran var.



Yunus Günçe - Butik Stand Up

● Bugün 21:00- İzmir Performance Hall "Olur da eğlenmezsen bu akşam, hatayı kendinde ara" diye başlıyor anlatmaya. Ezbere anlatmıyor. İçinden geldiği gibi, o an ne geldiyse; onu anlatıyor. "Akıllı insanlar için tasarladığım yeni nesil stand-up" diye özetliyor aslında yaptığını. Yunus Günçe'nin hazırlamış olduğu tek kişilik stand up gösterisi seyirciyle buluşuyor.



Ölün Bizi Ayırana Dek

● Bugün 21:00 - Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu ● Yarın 21:00 - Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, yıllar sonra konsepti PuCCa'ya, senaryosu "Bir Kadın Bir Erkek" dizisi senaristlerinden Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan'a ait olan tiyatro oyununda buluşuyor. İki başarılı oyuncu, Gergedan Yapım tarafından sahneye konulan "Ölü'n Bizi Ayırana Dek" adlı oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.



Sen Nerden Çıktın?

● Bugün 20:00 / Yarın 14:00 - Sahne Tozu Tiyatrosu /Haldun Dormen Sahnesi Metin ve Çiğdem mutlu evliliği olan bir çifttir. Metin başarılı bir yazardır ve yeni kitabı için bir araştırma yapmaya karar vermiştir. Bu amaçla dünya çapında tanınmış ünlü Medyum Natasha'yı bir akşam evine yemeğe davet eder. Amacı Natasha'nın ruh çağırma seansı esnasında yaşadıklarını gözlemlemek ve kitabında kullanabilmektir. Bu tür psikolojik durumlara karşı bir hayli ilgisi olan Doktor Erol ve eşi Fetanet'i de yemeğe davet eder. Natasha' nın ruh çağırma seansı sırasında hiç beklenmedik bir konuk Metin'i görmeye gelir....