İzmir’de buluşan kitaplar

Biz Romanlar Siz Gacolar Çingene/Roman Çocukların Kimlik İnşası - Derya Koptekin

İZMİR'İN Çingene mahallelerinde çalışmış bir psikolog olan Derya Koptekin kitabında, etnik grupların kendilerini hangi isimle adlandırdıklarını, hayallerinin ve beklentinin neler olduğunu, uğradıkları ayrımcılıkları anlatıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tepecik'te bulunan Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde yedi yıl çalışan Koptekin, kitabıyla ilgili verdiği bir röportajda şöyle diyor: "Çalışmaya başladığım ilk yıllar, Çingene/Roman topluluğuna bakışımızın ne kadar dışarlıklı olduğunu, bu bakışın da onların yaşamına karşı bizi körleştirerek tam da kaçınmaya çalıştığımız ön yargılara raptiyelediğini fark ettim."

İzmir 1830-1930 Unutulmuş Bir Kent mi? - Marie-Carmen Smyrnelis

Bu kitap bizi 1922 yılında şehirden çok şey götüren büyük yangın öncesine götürüyor. Yangından önceki Osmanlı İzmir'ine ışık tutan kitap, okuyucularına İzmir'in o dönemki kozmopolit zenginliğini anlatıyor. Unutulan veya unutulmaya yüz tutmuş anılarını hatırlatıyor. Doğu'nun Paris'i olarak adlandırılan İzmir'in kültür ve ticaret damarlarını anlatan kitapta, on beş adet makale bulunuyor.

Pasaport'tan Kordon'a - Murat Şahin

20 yazarın kaleminden İzmir'e bakmak, sokaklarında, sahillerinde gezmek isterseniz bu kitabı alabilirsiniz. İster bu şehri özlemiş olun isterseniz içinde yaşayın, Pasaport'tan Kordon'a isimli öykü kitabını okurken hisler arasında geçiş yapacak, maziyi anacak, yeni rotalar ekleyeceksiniz yaşamınıza. Kitapta Ahmet Büke, Avram Ventura, Aydoğan Yavaşlı, Duygu Özsüphandağ Yayman, Emel Kayın, Ferda İzbudak Akıncı, Fergül Yücel, Gamze Atal, Gönül Çatalcalı, Güzin Oralkan, Handan Gökçek, Hülya Akyüz, Hülya Soyşekerci, Latife Doğanay, Nergis Seli, Polat Özlüoğlu, Raşel Rakella Asal, Şükran Yücel, Yıldız İlhan ve Murat Şahin'in öyküleri yer alıyor.

İzmir Rıhtımında ve Diğer Öyküler - Ernest Hemingway

20. yüzyıl kurgu romancılığını etkileyen Nobel ve Pulitzer Ödülleri'ne sahip yazar Ernest Hemingway'in öykülerinden oluşan bu kitap işgal altındaki İzmir'de geçiyor. İzmir Rıhtımında ve Diğer Öyküler, birbirinden sağlam öykülerin bulunduğu bir kitap.

İzmir Hikayeleri - Halid Ziya Uşaklıgil

HALİD Ziya Uşaklıgil'in ölümünden sonra 1955 yılında yayınlanan bu kitapta Uşaklıgil, okuyucularına ilk gençlik yıllarından öyküler sunar. İzmir Hikayeleri, İzmirlilere ithaf edilmiştir. İnsan manzarası eşliğinde şehrin kenar köşe mahallelerine, geleneklerine ve göreneklerine şahit oluruz. Türk edebiyatının büyük ustalarından Uşaklıgil'in okunması gereken eserlerinden...

İzmir Hayaletleri - Loren Edizel

Roza Hakmen'in Türkçeleştirdiği İzmir'in Hayaletleri Birinci Dünya Savaşı'na götürüyor bizleri. Sinematografik bir anlatı biçimi ile komşuluk, kültürel miras, tarih gibi temalarla yoğrulmuş roman Birinci Dünya Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na uzanıyor. Kitap, annesini ardından babasını kaybeden Niko'nun büyükannesi, halası ve amcasıyla büyürken kendisini tarihin tozlu sayfalarında bulmasını konu ediniyor.

İzmir Postası'nın Adamları - Ahmet Büke

Oğuz Atay Öykü Ödülü, Sait Faik Hikâye Armağanı gibi ödüllere sahip Manisa doğumlu bir yazar Ahmet Büke. Adından sıkça söz ettiren Ahmet Büke'nin ilk öykü kitabı olma özelliğini taşıyan İzmir Postası'nın Adamları'nda, hikayenin kahramanları hayatlarının yönlerini değiştirmeye çalışıyorlar. İzmir'in arka sokaklarına dair karakterleri barındıran bu kitabı mutlaka listenize almalısınız.

Altay Alsancak'ın Sakini - Orhan Berent

İzmir'de doğan Orhan Berent'in kitabı, hem Altay'ı anlatıyor hem de İzmir'in sosyal tarihini. Altay Kulübü'nün hikayesi kentin ve ülkenin içinde bulunduğu kültürel, siyasi olaylar eşliğinde anlatılıyor. Altay Alsancak'ın Sakini, tarih ve futbol severlerin beğenebileceği türden bir kitap.

İzmirli Nine - Elsa Hiu

1997 Abdi İpekçi Barış ödülünün sahibi bir roman İzmirli Nine. İzmirli Nine'de, göçmek zorunda kalan Rumlar'ın ve burada kalanların hikayesi anlatılıyor okuyucuya. Aryiris, ninesinin doğup büyüdüğü köy olan Yeronda'yı yıllar sonra ziyaret eder. Tarih buruk anılarla doludur. Aryiris, ziyaretinden dönerken ninesi gibi geveze kent İzmir'den kendisine bir kartpostal yollar.

Meclisi Mebusan'da İzmir Mebusları (1908-1918)

II. Meşrutiyet dönemi Meclis-i Mebusan'ı, Türk siyasetini siyasi temsille ve çoğulcu bir anlayışla tanıştırmıştır. Osmanlı Devleti'nin farklı şehirlerinden seçilerek gelen mebuslar bir Osmanlı Meclisi oluşturmuştur. Bu çalışmada, II. Meşrutiyet'te görev yapan İzmir mebuslarının biyografileri ve Meclis-i Mebusan'daki faaliyetleri ele alınmaktadır.

İzmir'in Smyrna'sı Paleolitik Çağ'dan Türk Fethine Kadar - Ersin Doğer

İzmir doğumlu arkeolog ve yazar Ersin Doğer, yıllardır İzmir'in erken tarihi, şehrin topografyası üzerine çalışıyor. Bu kitabında ise pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış İzmir'in Paleolitik Çağ'dan Türkler tarafından ele geçirilmesine kadar geçen zamanı derinlemesine inceliyor. Arkeolojik-tarihsel kültür varlıklarının fotoğraflarından oluşan albümüyle de okuyucuyu tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor. İzmir ve çevresinde bulunan topraklarla ilişkisi olmuş Hitit orduları, Kral Tantolos, Amazonlar, Romalılar, Selçuklular'a kadar uzanıyor. İzmir'in günümüz fiziki coğrafyası nasıl ve ne zaman oluştu, Smyrna'nın efsanevi kurucuları kimlerdir, Büyük İskender Smyrna'ya geldi mi gibi soruların ve daha fazlasının cevaplarını içeren kitap şehrin tarihine dair yol gösterici bir rehber niteliğinde.

Kemeraltı Hikayeleri

Kültür İçin Alan programı tarafından desteklenen Kemeraltı Hikayeleri, Kemeraltı'ndan insan hikayelerini anlatan on öyküyü anlatıyor. Kentimiz İzmir Derneği koordinasyonuyla altı farklı kurumun çalışmaları sonucunda çıkan kitaba dijital olarak ulaşılabiliyor. On gönüllü yazar ve on gönüllü illüstratörün buluştuğu Kemeraltı Hikayeleri'ni sesli olarak da dinleyebilirsiniz.