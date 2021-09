Lezzeti damaklarda manzarası akıllarda

İzmir... Her günü yeni bir umuttur... Anlatmakla olmaz yaşamak gerek... "Bir annemin süt kokusunda kayboldum İzmir, bir de sende her akşam batarken güneşin!" Şairin dediği gibi, İzmir Kordon'da kendinizi gemi güvertesindeymişsiniz gibi hissedebileceğiniz İzmir Ticaret Odası Restoranı, Teras 1885'deyiz bu hafta. Sıcacık bir ortam, özel tatlar güler yüzlü deneyimli personel ve özel yemek müzikleri eşliğinde eşsiz lezzetlerle keyifli öğlen ve akşamlar geçirebilirsiniz.



ŞEHİR VE DENİZ

Hem kara hem denizden İzmir Körfezi'ni bütünüyle resimleyen o muhteşem manzara eşliğinde et ve balık ağırlıklı hizmet veren Teras 1885'te bir yandan yemeğinizi yerken, diğer yandan da Karşıyaka'dan Göztepe'ye, Konak'tan Buca'ya kadar kentin dört bir yanını seyredebiliyorsunuz. Öğlen saat 12.00'de mutfağı açılan restoran, gece 01.00'e kadar açık. Adını İzmir Ticaret Odası'nın kuruluş yılından alan Teras 1885, zengin menüsü, deneyimli şefleri ve uzman kadrosuyla bana göre kentin en iyi restoranlarından biri. Yemek için çok vaktiniz yoksa, Teras 1885'in barında içeceğinizi yudumlayıp, keyifli vakit geçirmenizi tavsiye ederim. İzmir Ticaret Odası'nın işlettiği mekanda her şeyin en kalitelisi kullanılıyor. Güven duygusu hakim. Bu muhteşem manzara ile damak zevkine, kalitesine lezzeti de birleştirince tercih sebebi oluyor. Burayı daha çok iş insanları tercih ediyor. İş yemekleri, grup yemekleri, sivil toplum örgütlerinin geceleri ve eşleri ile yemek için gelenler de var. Şık, nezih bir dekorasyon, kaliteli bir servis, muhteşem manzara ve kaliteli bir mutfağın mükemmel sunumu, lezzetle harika bir bütünlük oluşturmuş... Marka tüketici satın alma davranışlarını etkilemek konusunda en temel etkendir. Teras 1885 de bütün süreçleri, kalitesi, sunumu, lezzeti, ambiyansı ile bir bütünlük oluşturmuş, bir standardizasyon sağlamış... Oda üyesi olma zorunluluğu bulunmadan herkese açık hizmet veren restoran, 200 kişilik kapalı salonu, 200 kişilik terası ile dünya mutfağının eşsiz lezzetlerini menüsünde barındırıyor. Her gün taze balıkların hazırlandığı, konuklara tercih imkanı sağlandığı Teras 1885, klasik balık restoranı olarak değil, tam bir dünya mutfağı olarak servis veriyor. Teras 1885, İşletme Müdürü Osman Demirkaya yönetiminde, tamamı İzmir Ticaret Odası'na göre faaliyet gösteren bir restoran. Bütün lezzetlere yorum katmışlar, çok özel dokunuşları var. Sunumları çok farklı ve özel. Benim balık restoranlarından beklediğim de bu. Kendi özel dokunuşları olmalı, mekana ait spesiyaller oluşturmalılar. Teras 1885 bunu başarmış.







İZMİRLİYİ 8. KATA ÇIKARDI

Teras 1885 başarısı ve kalitesi ile birçok algıyı yerle bir etmiş. Birincisi 'Resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri, Odalar yeme-içme işini beceremez, vasat bir işletmecilik yaparlar" yargısı... Buna katılmıyorum. Bodrum, Ayvalık, Ankara ve İzmir'de 7 yıl kamu sektöründe bu işi yapmış biri olarak söylüyorum benim diyen restoranlardan bu işi daha iyi yapıyorlar. İkincisi, restoran benim gittiğim gün çok yoğundu sordum 'her akşam böyle özellikle hafta sonları rezervasyonsuz yer bulmak imkansız' dediler. Bu da 'İzmirli 8. kata çıkmaz' algısını yerle bir ediyor. İşinizi sevgiyle, tutkuyla yaparsanız ortaya da harika bir iş çıkar sonucunda da İzmirliyi 8. kata çıkarıp alışılmış İzmirli dinamiğini kırarsınız. Burada gıda alımları yerinden, günlük ve taze olarak yapılıyor, doğal, yöresel ürünler tercih ediliyor. Malzemelerin en kalitelisi, 1. sınıf ürün, en uygun fiyata alınıyor. Fiyatlar ortam ve kaliteye göre daha makul. Şef Yılmaz Lök önderliğinde çok iyi bir servis gücü, yetenekli servis ekibi var. Öğlen, akşam yemek servisi mevcut. Öğlenleri de akşam menüsünün aynısı veriliyor. Mutfak; Teras 1885'i öne çıkaran en önemli unsurlardan birisi çok lezzetli mutfağı... Mutfak şefi Hasan Gül yönetiminde ağırlıklı olarak balık, deniz mahsulleri ve et çeşitleri mevcut. Şimdi de yemek çeşitlerine bir göz atalım mı?



■ BAŞLANGIÇLAR: Ahtapot karpaçyo ve levrek karpaçyo



■ SOĞUK MEZELER: Dört çeşit peynirden yapılan hafif acılı olan restoranın özel spesiyali Girit meze, patlıcan söğürme, paprika biberi tarator yoğurtlu harika bir lezzet.



■ ARA SICAKLARDA: Fırınlanmış ahtapotun en büyük özelliği yaklaşık 5 kilogramlık ahtapotun kollarının özel baharat ve mekana ait özel bir sosla uzun süre kısık ateşte haşlandıktan sonra tavada tereyağlı özel bir sosla bağlanarak servis edilmesi. Ahtapotun bu kadar güzelini yemedim, denemenizi tavsiye ederim. Kadayıfa sarılı karides; Mekanın en çok tercih edilen ürünü ve spesiyali. Kadayıf taze günlük, karidesin boyutu özel olarak seçilmekte. Ustalık da işin içine girince ortaya özel bir lezzet çıkmakta. Teras Kalamar Dolma; Tamamıyla mekanın özel spesiyali kalamara özel hazırlanan sos ile kalamar dolmanın içini deniz mahsulleri ince çekilerek kinoa ile ızgarada pişirilerek özel olarak servis ediliyor. Tereyağında karides, kalamar tava, kalamar ızgara, çıtır mantı, ızgara karides, haşlanmış karides, türüf mantarlı çıtır risotto topları da mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasında.



■ ANA YEMEKTE, mevsime göre en taze olarak balık çeşitleri sunuluyor. Ama mekanın en önemli özelliği bütün balıklar deniz balığı. Levrek'i özel sos çeşitleri, kinoa ve sebze ile bağlayarak tabule eşliğinde sunuluyor. Mekanın özel spesiyali olarak sunulan balık çorbası bir gün önceden sipariş edilmek kaydıyla hazırlanıyor. Et çeşitlerinde köfte ve bonfile bulunuyor. Tatlı olarak kendi yaptıkları çıtır baklava özel tabaklarda sunuluyor. Davis Kek; mekanın ustalarının yaptığı özel bir tatlı ve de San Sebastian en lezzetli seçenekler arasında.

Son söz; Türk mutfağına, kültürüne gastronomimize, İzmir'imize böyle bir mekan kazandırdıkları için İzmir Ticaret Odası'nı, başta Sayın Başkan Mahmut Özgener olmak üzere tüm oda yönetimini tebrik ediyorum. İşini seven profesyonelleri işin başına getirerek başarılı bir işletmecilik anlayışı ile bir marka değer ortaya koydukları için...

SEZER ALTAN /LEZZET DURAKLARI