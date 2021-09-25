‘Müzik zevki zekanın göstergesi’

Birini tanımak için en sık sorulan sorulardan biri ilgi alanları... Arkadaşlık uygulamaları üzerinde verilen yanıtlara göre insanların yüzde 45'i ayda bir kere daha önce hiç denemedikleri bir deneyimi yaşamaya çalışıyor. Yeni bir film, dizi, lezzet ya da müzik... Yani hobiler bölümüne yazılacak yüzlerce yeni deneyim var ama geleneksel olanların yerini hiçbir şey tutmuyor.



POLİTİKA SEVİLMİYOR

Ankete katılan kadın ve erkeklerin yüzde 92'si müziğin hayatlarında çok önemli bir etkisinin olduğunu söylüyorlar. Özellikle partner seçiminde müzik zevki çok önemli bir rol oynuyor. 'Birinin müzik tercihi onun zeka seviyesinin de bir göstergesi midir?' sorusuna yüz kişiden 67'si 'Evet' cevabı veriyor. Üstelik yüzde 51'lik oranıyla müzik, insanların ilk buluştuğunda en çok tartışmayı sevdiği konuların başında geliyor. Müzik zevkini yüzde 35'lik oranla felsefi inançlar takip ederken, bir diğer bahsedilmek istenmeyen konu yüzde 7 ile spor. Gençlerin en az konuşmak istediği konu ise yüzde 6 ile politika.

UYUM ÖNEMLİ

TEN uyumu, kıyafet uyumu, sosyal çevrenin uyumu... Birini partner olarak seçerken pek çok uyumu referans alabiliyoruz ancak en önemlilerinden biri müzik zevki gibi duruyor. 'İdeal eşleşmenizin hangi hobilerle ilgilenmesini isterdiniz?' sorusuna verilen cevapların birinci sırasında yüzde 31'le müzik geliyor. Onu film (yüzde 25) ve kitap (yüzde 24) takip ediyor. En az tercih edilen alan ise spor (yüzde 20). Hatta kullanıcıların yüzde 90'ı da ilk buluşmaya giderken müzik dinlediklerini söylüyorlar. Kadınlarda bu oran yüzde 80'e düşerken erkeklerin tamamı ilk buluşmadan önce müzik dinliyor.