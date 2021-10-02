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Haberler Cumartesi Bodrum oda orkestrası yeniden sahnede

Bodrum oda orkestrası yeniden sahnede

Bodrum oda orkestrası yeniden sahnede

2.10.2021

Pandemi nedeniyle uzunca bir aradan sonra Bodrum Oda Orkestrası sanatseverlerin ilgisini çekecek bir programla izleyicilerin karşısına çıkacak. Orkestra, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle bu akşam saat 20.30 da Bodrum Herodot Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Konseri Devlet Sanatçısı Gürer Aykal yönetecek mandolin sanatçısı ve aynı zamanda tıp doktoru olan Bülent Yazıcı ve keman sanatçısı Cihat Aşkın da solist olarak bu konserde yer alacaklar.

Melih DEMİRTAŞ

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