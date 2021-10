Merkür retrosu hangi burçları etkileyecek?

Astrolojide Güneş dahil tüm gezegenler dünya yörüngesi etrafında dönüyor olarak kabul edilir ve yorumlar bu yönde yapılır. Dünyanın kendi yörüngesindeki gidiş hızı, diğer gezegenlerin gidiş hızından farklı olduğu için, yılın farklı dönemlerinde gezegenler izledikleri yollarında geri gidiyormuş hissini verirler. Gezegen aslında geri gitmez. Bu sadece görünümdür. Gezegen önce durur görülür ve daha sonra ileri hareketine başlar. Bu sanal görüntü bize bir duraksayan eski işlerin sağlayacağı avantajları tekrar sunarken, bize bulunduğu eve göre yaşatacağı zorlukları da gösterir. Gezegenler geri gitmeden önce, durdukları ve hareketsiz kaldıkları günlerde, astrolojik açıdan enerjilerini tam yansıtamadıkları düşünülebilir.



DÜZENSİZ ENERJİ

Doğum haritasında geri giden bir gezegen, kişinin hayatında değişiklerle karşılaşacağını gösterir. Geri harekete genellikle retro denir ve retro Merkür'de doğmuş biri, düşünce bazında çok fazla aktif değildir. Düzensiz enerjisi yüzünden aşk ve iş yaşantısında ritim ve düzen bozuklukları gösterebilir.



PROJELERİ ERTELEYİN!

Merkür'ün geri gittiği dönemlerde; trafik kazaları, ulaşımda gecikmeler oluşacaktır. Merkür yaklaşık üç veya dört hafta geri gidebilir. Bu dönemde, eller ve parmaklarla ilgili kazalar çıkabilir. İnsanlar randevularını unutabilirler. Yanlış zaman ve yanlış yerlerde birbirlerini bekleyebilirler. Bu devrede tasarlanan fikirlerden, Merkür eski hareketine döndüğünde vazgeçilebilir. Bu yüzden önemli projelere başlamamak gerekir. Yine bu dönemde kontrat imzalamamalı ve önemli seyahatlerinizi ertelemelisiniz. Pahalı bir eşya satın almak isityorsanız her zamankinden daha dikkatli olmak zorundasınız. Elinize geçen belgeleri iyice okumadan imza atmamalısınız. Fakat tüm bu aksilik olasılıklarına rağmen, bu üç haftalık dönemin eski ve yarım kalan işlerinizi tamamlamak, yeniden gözden geçirmek için uygun zaman olduğunu unutmayın.



MERKÜR'ÜN ANLAMI

Başak ve İkizlerin yöneticisi olan Merkür'dür. Merkür'ün doğum haritasındaki konumu; nasıl akıl yürüttüğümüzü çevremizle nasıl ilişki kurduğumuzu hayatımızda duyguların mı, mantığın mı ağır bastığını gösterir. Merkür vücutta ağız, dil, beyin, sinir sistemi, hipofiz bezi ve kalsiyumu temsil eder. İletişim ve küçük teknolojik aletlerde Merkür etkilidirler. Merkür geri gittiği zaman doğanlar, hayatlarını düşünsel fonksiyonlarda çok kullanacağı işlere adarlar. Dikkatlice hesap yaparlar. Matemetiksel zekalarını analitik bir şekilde kullanırlar. Yaşamları boyunca kendilerini işlerine adarlar. Düşünce şekilleri, hareketleri yürüyüşleri ve mimikleri diğer kişilere göre farklıdır. Merkür, her yıl üç kez gerilemeden geçer. Gerileme döneminden önce yavaşladığı için biz buna durağanlaşma diyoruz. Merkür o zaman güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde iyi sonuç veremez. Merkür gerilemesi döneminde, herhangi bir yeni işe girmemeniz veya olduğunuz yerde kalmanız en iyisidir.



İŞTE GERİLEMENİN ETKİLERİ...

27 Eylül - 19 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşen bu retro, Terazi burcunda gerçekleştiğinden özellikle ikili ilişkiler ve ortaklık alanlarımız tetikleniyor. Buna göre barışmalar, ilişkiye bir şans daha vermeler söz konusu olabilir. Bir diğer yandan geçmişten tanıdığımız biri ile yollarımız tekrar kesişebilir. Bu Merkür retrosunda, Terazi burcunun yönetiminde olan adalet olgusu ile ilgili konular söz konusu olabilir. Yargı sisteminde aksaklıklar, bazı yanlış uygulamalar, iyi niyetli olmayan sözde barışçıl açıklamalar; yalan, hile gündeme gelebilir. Programlar aksayabilir, ilişkilerde biraz daha tahammülsüz olabilir, sorumluluklarda bocalama yaşayabiliriz. Artık cesur olmalısınız. Merkür bu yüzden geriliyor. Belki biraz nostaljiye ihtiyacınız vardır. Eski ilişkileriniz yeni bir ilişki formatı kazanmaya açık bir dönem içine girebilir. Kendinize zaman ayırın ve toksik ilişkilerden kurtulmak için bu zamanı değerlendirin. İnsanları mutlu etmek için yaptığınız her şey göreviniz olarak kalmış olabilir mi? Kullanıldığınızı düşünmekten vazgeçin. Bu dönemi kendinizi iyileştirmek adına kullanmayı seçin. Kimseye öfkelenmeyin. Bu dönem güçlü bir telafi süreci olarak değerlendirilebilir. Hayatınız da belki de neyin gerçek ya da neyin gerçek olmadığını sorguladığınız bir dönemdesiniz. Bu gerileme etkisi sizleri güçlü adımlara ilerletecektir. Saklanan bazı duygularınızı ortaya sunmak için uygun bir zamandasınız. Bazı gizli kalmış konular önünüze gelebilir. Bu gerileme sizlere kendinizi kabul etmeniz gerektiğini öğretecek. Merkür'ün bu gerileme dönemi, ilişkileri hem kişisel hem de profesyonel algılama şeklinizi değiştirecektir. Belki de öğrenmeniz gereken şey budur. Sorumluluklarınızı yeniden gözden geçirin. İnsanları değiştirmekten vazgeçin.



2022 RETRO GEZEGENLER

Merkür 14 -26 Ocak Kova

27 Ocak - 4 Şubat Oğlak

10 Mayıs-23 Mayıs İkizler

24 Mayıs- 2 Haziran Boğa

10 Eylül- 23 Eylül Terazi

24 Eylül-1 Ekim Başak



VENÜS

19 Aralık 2021- 2022 28 Ocak Oğlak

MARS

2022 yılı 30 Ekim'den yıl sonuna kadar



TUTULMALAR

30 Nisan 2022 Yeni Ay'la Güneş tutulması Boğa

16 Mayıs 2022 Dolunay'la Ay tutulması Akrep

25 Ekim 2022 Yeni Ay'la Güneş tutulması Akrep

8 Kasım 2022 Dolunay'la Ay tutulması Boğa

FİLİZ ÖZKOL