Örgülerle evinizi kışa hazırlayın

BATTANİYE

Battaniyeleri, yatak odanızda yatak tekstillerine zengin bir görünüm kazandırmak veya salonda koltuğun üzerine salaş bir şekilde yerleştirerek şık ve sıcak bir dokunuş yaratmak amacıyla kullanabilirsiniz. Çok çeşitli renk ve dokularda battaniyeleri hazır olarak mağazalarda bulabileceğiniz gibi kalın iplikler ve basit tekniklerle kendiniz de örebilirsiniz.





ASILI SEPETLER

Örgü depolama sepetleri, eve sıcak ve samimi bir atmosfer kazandırır. Piyasada sayısız tarz ve model seçeneğini bulabileceğiniz bu örgü sepetleri dilerseniz kendiniz de örebilirsiniz. Dekorasyonda farklılık yaratmak adına bu sepetleri alışılagelmişin dışına çıkıp duvara asarak kullanabilirsiniz. Böylelikle evin kalabalığını bu sepetlerin içine depolayabilir, ihtiyacınız olanları kolaylıkla elinizin altında bulundurabilirsiniz.



ARMUT KOLTUK

Büyük boyutlara sahip bir yastık kılıfı örmeye son derece benzeyen bu uygulama ile kış günlerinde üzerinde vakit geçirmekten hoşlanacağınız sıcak ve konforlu bir armut koltuk üretebilirsiniz. Dekorasyon tarzına uyan renk ve dokuda iplikler ile armut koltuğun kılıfını örebilir, bu kılıfın içine tercih ettiğiniz yumuşaklıkta pamuk veya elyafı doldurabilirsiniz.





SAKSI ASKISI

Tavandan sarkan saksılar, hem eve alışılmadık bir dokunuş katıyor hem de sarkan bitki dalları ile dekorasyona görsel bir zenginlik katıyor. Örgü saksı askıları, bu trendi destekleyen dekoratif birer ürün olarak düşünülebilir. Üretimi oldukça kolay olan bu saksı askıları ile bitkilerinizi sergilediğiniz köşeleri kişiselleştirebilirsiniz.



KİLİM

Evinizin uygun alanlarında yün kilimlere yer vererek doğal ve bohem dekorasyon stillerine göz kırpabilirsiniz. Genellikle geniş iplikler ve iri ilmeklerle örülmüş olan yün kilimleri, alışılagelmiş dikdörtgen biçimden farklı olarak daire formunda tercih etmek de oldukça popülerleşti. Evinize sıcaklık katacak yün kilimi hazır alabileceğiniz gibi kendiniz de kolaylıkla tasarlayıp örebilirsiniz.





YASTIK

Örgü malzemesinin dokusu ve rengi ve örgü yapısı ile pek çok dekorasyon tarzına göz kırpması mümkün olan örgü yastıklar, her türlü beğeniye göre uyarlanabilir. Yastık biçimi yalnızca kare ile sınırlı kalmayıp daire, silindir ve hatta çeşitli figürlerde yastıklar üretilebilir. Örgü yastıklarını farklı tekstil malzemelerinden oluşan diğer yastıklar ile uyumlu bir biçimde bir araya getirerek dekorasyona etkileyici bir zenginlik kazandırabilirsiniz.

BANYO PASPASI

BASİT örgü tekniklerinden yararlanarak tasarlayacağınız benzersiz bir banyo paspası ile banyo dekorasyonunuzu canlandırabilirsiniz. Renkli ve eğlenceli bir paspas oluşturabilmek için birden fazla renkte iplik kullanarak çeşitli desenler yaratabilirsiniz.

MELİH DEMİRTAŞ