Yağlara veda ettiren besinler

Besinler yoluyla günlük alınan enerjinin fazla olması, besin alımının düzensizliği, hareketsizlik gibi faktörler kilo artışını hızlandırmaktadır. Bununla birlikte çeşitli vitamin ve mineral eksiklikleri de iştah üzerinde rol oynamaktadır. Günlük beslenme düzeninizde birkaç değişiklik yaparak kilo artışının önüne geçebilirsiniz. Özellikle bazı besinlerin yağ yakımını hızlandırdığı biliniyor. Uzm. Dyt. Elif Melek Avcıdursun, yağ yakımını hızlandıran, destekleyen besinleri açıkladı...





ANANAS: İçeriğinde bulunan yüksek C vitamini ve Bromelain sayesinde hem ödem atıyor hem kilo kaybını hızlandırıyor.

ÇİĞ BADEM: Magnezyum ve E vitamini bakımından zengin, kolesterol düşürücü etkiye sahip ve uzun süre tok tutuyor.

KEFİR: Yararlı mikroorganizmalar sayesinde sindirim sistemini düzenler, korur ve kilo kaybını kolaylaştırır. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirerek, enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltır.

BEYAZ ÇAY: Besinlerin sindirim ve emilimini destekler, metabolizmayı hızlandırır. İçeriğindeki Polifenoller sayesinde antioksidan özellik göstererek, hücre yenilenmesini uyarır.

HİNDİ ETİ: 150 gr tüketiminde Selenyum ve yüksek protein kalitesi ile metabolizmayı adeta ateşliyor.

KABAK (YEŞİL): Yüksek lif içeriği ve düşük kalorisi sayesinde hem tok tutuyor hem ödem atıyor hem yağ yakıyor.

ZERDEÇAL: Curcumin ile güçlü antioksidan ve antiinflamatuar özelliği sayesinde yağ yakınını hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır.

KETEN TOHUMU: Yüksek posa ve omega 3 içeriği ile kilo yönetimine destek, uzun süre tokluk için birebir.

KARABUĞDAY: Kuzukulağıgillerden olan karabuğday gluten içermiyor, yüksek protein ve posa içeren bir tahıl oluşu ile uzun süre tok tutuyor, hızlı kilo vermeyi destekliyor.

KAHVE: Kafein mucizesi ile egzersiz öncesi tüketildiğinde yağ yakımını hızlandırıyor, aynı zamanda kalp sağlığını koruyor.