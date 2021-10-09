Denize uzanan saçlar

Harun Cici ismini İzmirliler çok iyi bilir. Özellikle de kadınlar. Harun Cici İzmir'in en tanınmış kuaförüdür ve özellikle saç şovlarıyla hafızalara kazınmıştır. Aslında bir kuaförden de fazlasıdır. Aktivist, sanatçı, Anadolu kültürünün elçisi ve çevre dostu bir sıfır atıkçıdır... Doğayı, barışı, özgürlüğü ve Anadolu'yu, malzemesi saç olan heykellerle anlatır... Geri dönüşüme verdiği önem salonundan evine her yerde hissettirir kendini. Atıklarla kendine bir ev bile yapan, tüm dekorasyonu geri dönüşüm üzerine kuran Harun Cici'nin şimdi çok büyük bir dönüşüm projesi var... Kesilen saçlarla deniz temizliği! "Nasıl yani?" dediğinizi duyar gibiyim.

FRANSA'DA BAŞLADI

Bu, aslında Fransa'da kuaförlük yapan Thierry Gras'ın geliştirdiği bir yöntem. Fransa'nın güneydoğu kenti Saint-Zacharie'de bir kuaför salonu olan Thierry Gras, kestiği saçları çöpe atmak yerine, Var Limanı'nın sularını temizlemek için sünger haline getirilmesini öneriyor. Geliştirdiği yöntemi "Saçın lipofilik özelliği var, yani yağları ve hidrokarbonları emiyor" diyerek anlatan Grass, sözlerine şöyle devam ediyor: "Kuaför salonlarından her yıl ortalama 5.5 kilo saç elde ediliyor. Genelde hepsi çöpe atılıyordu. Bu alanda hiçbir geri dönüşüm yoktu. Bu saçlarla ne yapılabileceğini düşünürken böyle bir fikir aklıma geldi."

HİNT OKYANUSU'NU KURTARDI

Gras, 2015 yılında, 3 bin 300 kuaförün katıldığı bir dernek kurdu. Her salon biriktirdiği saçları çöpe atmak yerine derneğe ulaştırıyor. Gras kuaför salonuna 30 kilometre uzaklıkta bulunan bir depoda, kullanıma hazır 40 ton saçın bulunduğunu söylüyor. Ecole Centrale de Lyon'da öğretim görevlisi Naoufel Haddour da bu arıtma tekniğinin aslında uzun süredir denizlerdeki petrol sızıntıları sırasında kullanıldığını belirterek, kuaförün girişimine destek veriyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda Hint Okyanusu'nun güney batısında bulunan ada ülkesi Mauritius'da Japon tanker gemisinin yaptığı kaza sonrası denize akan binlerce ton petrolün temizlenmesi için ülkede "saç kestirme kampanyası" başladığı da biliniyor. İnsan saçının ve balıkçı ağlarının su üstündeki petrolü temizlemede oldukça etkili olduğunun açıklanması üzerine, Mauritius'da birçok kişi gönüllü olarak saçını kestirip yetkililere teslim ediyor. Bazı berberler ülkede başlatılan seferberlik sonrası ücretsiz saç kesimi ya da indirim yaparak kampanyaya katılıyor. Turizm acentası Mauritius Conscious'un sahibi Romina Tello, "İnsan saçı petrolü emiyor ancak suyu bırakma özelliğine sahip" diyerek, kampanyaya birçok kişinin destek olduğunu, okyanusun temizlenmesi çalışmalarına da vatandaşların gönüllü olarak yardım ettiğini belirtiyor.

ANADOLU'DAN BAŞLADI

Bu gelişmelerden haberdar olan Cici de her şeyin geri dönüşümü olabileceği konusundaki fikrine yardımcı olabilecek bu bilgiyi Türkiye'deki kuaförlere yaymak için kolları sıvadı. Erzurum'daki meslektaşlarından, yani Anadolu'dan yola çıkarak Yeşil Kuaför (Green Salon Collective) hareketi hakkında algı yaratmaya başladı. Çok yakında ise kuaförler odası işbirliği ile İzmirli kuaförleri bilgilendirip saç toplamaya başlayacak. Cici, kendi salonunda saçları toplamaya başlamış bile... Benim de çorbada bir tuzum var. Kesilen saçlarım denizi temizlemek üzere diğerlerinin yanında yerini aldı.

SAÇLAR MÜSİLAJA KARŞI

Yeşil kuaför (Green Salon Collective) olarak adlandırılan çevreci hareketin bir parçası olmayı amaçladığını belirten Cici, bu saçların sadece deniz temizliğinde değil arabaların hava filtrelerinda ve organik tarımda da kullanılabildiğini belirterek şunları söyledi: "İzmir'de 3 bin kuaför var. Her biri birer kilo saç verse verse ayda 3 ton yapar... Bu da artı değer olarak Türkiye'nin bütçesine bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca çevre konusunda görüştüğüm uzmanlar yaz başında Marmara'nın kabusu olan müsilaj ile savaşmada da saçtan yapılan süngerin kullanılabileceğini söyledi. Müsilaj tehlikesinin geçmediğini geri döneceğini hesaba katarsak deniz üzerinde oluşacak salyaya karşı hazır bir önlem planımız olur. Anadolu'da saçımı süpürge yaptım tabiri vardır kadınlar arasında . Biz kadınların saçını gerçekten süpürge yapıyoruz..."

BURCU ILGIN