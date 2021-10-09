Liselilerin gözünden ‘Şehir ve Kadın

Kadına dair konuşulması gereken ve çözüm bekleyen bir çok problem var. Bunları çözüme kavuşturmanın yolu öncelikle sorunları doğru belirleyip, o sorunları anlamaktan geçiyor. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de tam olarak bunu yapmaya çalışıyor. KADEM, 51 temsilcilikte planlanan projelerle kadın sorunlara çözümler üretmeye çalışıyor... Teknoloji alanında yaş sınırı olmadan fikri olan tüm kadınlara açık düzenlenen 'İnovasyonda Kadın Projesi' veya yetiştirme yurdundaki kızlara yönelik 'Geleceğe İşbaşı Projesi' KADEM'in hazırladıklarından bir kaçı. Ulusal veya uluslararası kongre, zirve ve çalıştaylar düzenleyerek kadın hakları söylemi oluşturmaya ve kadın araştırmaları dergisiyle literatüre katkıda bulunmaya gayret eden KADEM hak savunuculuğu tarafı ile de aile ya da sosyal hayatta yaşanan haksız uygulamalar ve mağduriyetler karşısında da kadınların yanında oluyor ve onların sesi olmaya çalışıyor. Bu doğrultuda kurulan Kadem Sanat platformunun amacı ise toplumsal farkındalığı artırmak. Kadem Sanat'ın lise öğrencilerine yönelik düzenlediği 'Şehir ve Kadın' konulu kısa film yarışması tüm liselilerin katılımını bekliyor. İzmir Temsilcisi Arzu Günaydın son katılım tarihi 15 Kasım olan yarışma hakkında merak edilenleri yanıtladı...





● Biraz KADEM den bahsedebilir misiniz?

KADEM varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet ilkesiyle, kadınların onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışan; kadınların ekonomi, bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında temsilini güçlendirmeyi hedefleyen, bu hedefler doğrultusunda faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşu. Merkezi İstanbul'da olan KADEM'in Türkiye genelinde 51 temsilciliği bulunuyor.



● Kısa film yarışması fikri nasıl doğdu?

Sanat, duygu ve düşünceleri ifade etmeninen etkili ve evrensel yöntemi. Bu bilgiden yola çıkarak KADEM SANAT ismiyle bir platform kuruldu. Sanatın farklı alanlarında yapılan çalışmaları bu platformda sizlerle paylaşıyor; kısa film, senaryo ve fotoğraf yarışmaları düzenleniyor. KADEM İzmir olarak biz de bu platforma katkıda bulunmak ve liseli gençler arasında kadın ile ilgili sorunlara karşı farkındalığı arttırmak amacı ile kısa film yarışması düzenledik.



● Niçin lise öğrencilerine yönelik yapılıyor?

Bir eğitimci olarak söyleyebilirim ki, erken yaşlardan itibaren gençlerin sanatla büyümesinin üzerlerinde bırakacağı olumlu etki tartışılmaz. Kadın sorunlarına erken yaşta farkındalık oluşturmanın öneminden yola çıkarak tüm Türkiye genelinde kız-erkek tüm öğrencilerimize yönelik bu yarışmayı planladık.



● Katılım koşulları nelerdir?

Yurt içi ve yurt dışında MEB'e bağlı tüm liselerde öğrenim gören bütün öğrencilere açık yarışmamız. Daha önce hiçbir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserleri yarışmaya kabul ediyoruz. Bir kişi birden fazla eser ile de başvurabilir. Filmler en az 1 dk., en çok 5 dk. olacak şekilde çekilmeli. Bir de veli izin belgesi talep ediyoruz. Son katılım tarihimiz, 15 Kasım 2021. Katılımcılar Şartname sayfamızdaki yönergeye uygun biçimde formu doldurarak kısa filmlerini www.kademsanat. com adresine yükleyebilirler.



● Kısa film çekmek için liselilerin teknik imkanı var mı?

Elbette... Malumunuz, gençler bizlerden daha çok teknolojiye hakimler. Ayrıca artık herkeste bulunan cep telefonu ile yaptıkları çekimler ile de yarışmaya katılabilirler.



● Teknik olarak neler bekliyorsunuz?

Çekimleri telefon ile yapacak yarışmacıların yatay olarak çalışmasını, filmlerin full hd olarak çekilmesini, mov. veya mp4 uzantılı olmasını, filmlerin düşük çözünürlüklü olmamasını, Türkçe veya Türkçe altyazılı olmasını bekliyoruz.



● Katılımcılara teknik destek sağlayacak mısınız?

Öncesinde liseli öğrencilere yönelik kısa film atölyesi de düzenlemiştik. Atölyeye katılamayan öğrencilerin dahi çok fazla teknik desteğe ihtiyaçları olacağını düşünmüyorum ancak, yine de böyle bir ihtiyaç hasıl olursa temsilciliğimiz her zaman yardıma hazırdır.



● Jüride kimler var?

Birbirinden değerli, konusunda uzman kişilerden oluşuyor jürimiz. Gazeteci Semanur Sönmez, senarist/yönetmen Yeşim Tonbaz, İKÇÜ Sanat ve tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikri Salman, İzmir İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Yiğit, Öğretim Görevlisi Ahmet Kerem Kaban ve KADEM İzmir temsilcisi olarak ben.



● Ödül ne olacak? Para dışında ödülü var mı?

Birincilik ödülümüz 10.000 TL, İkincilik ödülümüz 7500 TL, 3. Lük ödülü 5000 TL, mansiyon ödülümüz ise 2500 TL... KADEM Sanat'ın bugüne kadar düzenlediği yarışmalarda dereceye giren eserlerin yurt dışından da ödüllerle döndüğünü gururla gördük. Temennimiz 'Şehir ve Kadın' konulu yarışmamızdaki eserlerin de aynı başarıya ulaşması.

BURCU ILGIN