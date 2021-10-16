Efeler diyarını keşfet

KIŞ mevsimine sayılı günler kala Ege'de yazdan kalma günleri sakın kaçırmayın. Hafta sonlarını pijama, terlik, televizyon (PTT) eşliğinde evde tembellik yaparak geçirmek yerine ailenizle birlikte yakın çevrenizi keşfe çıkın.

Sonbahar'ın ılık havasında günübirlik hafta sonu rotalarınıza hiç düşünmeden Ödemiş'i de ekleyin. 'Efeler diyarı' mert insanların kentini gezin, dolaşın. Doğal ve kültürel güzellikleriyle Ödemiş sizleri derinden etkileyecek. Yeşil ve sarının birbirine karıştığı doğasına hayran kalacak, köklü tarihi karşısında şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

BİRGİ, BOZDAĞ VE GÖLCÜK

GÖLCÜK yaylası ve muhteşem gölü dört mevsim ayrı bir güzellik taşır. Birgi ve Bozdağ mutlaka gezilip, görülmesi gereken önemli yerler arasında bulunuyor. Birgi'nin Safranbolu'yu andıran restorasyonu tamamlanmış tarihi evleri, Çakırağa konağı ve eşsiz camilerini keşfedin.

ZENGİN TOPRAKLAR

YEMYEŞİL dağlarında, meşe, kestane menengiç ve kızılçam ağaçları yetişmektedir. Bereketli tarım alanlarında da ceviz, incir, kavak, fıstıkçamı, turunçgiller, zeytin ve meyve ağaçları yer almaktadır. Güler yüzlü insanlarının geçim kaynağı genelde tarıma dayanır. 23 binden fazla aile tarımla uğraşmaktadır Başlıca tarım ürünleri patates, incir, zeytin, karpuz, susam, kestane, üzüm ve yaş sebzelerdir. Ödemiş, verimli topraklara sahiptir.

O kadar ki tarlalardan bir yılda üç ürün alınabilmektedir. Bademli meyve fidanı yetiştiriciliği ve kiraz üretimiyle ünlüdür. Ödemiş usulü 'Deri Tulum Peyniri' ilçenin en tanınan ürünleri arasındadır. "Kompir" olarak nitelendirilen sarı renkli patatesi çok meşhurdur. Köylerde ipekböcekçiliği yapılır. Zeytinyağı ve süt ürünleri fabrikaları başlıca sanayi kuruluşlarıdır.

BEREKETİN SEMBOLÜ

İZMİR'E 113 km uzaklıktaki Ödemiş'e konforlu karayolu ve demiryolu ulaşımı mevcut. Manisa, Uşak ve Aydın'dan gibi yakın illerden de ulaşım son derece kolay. Ayrıca İzmir'den, hafta sonları dahil gün boyu otobüs ve tren seferleri ile keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz. Ödemiş, toplam 130 bin nüfusuyla İzmir'in en büyük ilçelerinden biridir. Deniz seviyesinden yüksekliği 123 metre, en yüksek noktası ise 2 bin 157 metre ile kayak ve kış turizminin merkezi Bozdağ'dır. Büyük bir kısmı ovalık tarım arazisi olan kentin tam ortasından bereketin sembolü Küçükmenderes nehri akmaktadır.

ZENGİN TARİH

ÖDEMİŞ Belediyesi, Yıldız Kent Arşivi Müzesi ilçenin yakın tarihine ışık tutuyor. Bu zengin müzeyi gezerken zamanın durduğuna tanık olup, zaman içinde ilginç bir yolculuk yapabilirsiniz. Ödemiş Müzesi ise farklı bir seçenek. Etnografik ve arkeolojik eserler ne denli zengin bir tarihe sahip olduğunun gizli tanıkları. Ahrandı ve Kültürpark ve Fuar alanları yorgunluk atabileceğiniz seçkin yeşil alanlar.

BUNLARI YEMEDEN DÖNME

Yemek kültürünün en meşhurları arasında Ödemiş köfte, Ödemiş sandviçi ve töngül pidesidir. Ev yemek kültüründe ise sebze ve et yemeklerinin yanı sıra birçok bölgede bilinmeyen ebegümeci, ısırgan, iğnelik, sarmaşık gibi çeşitli otlardan yapılan lezzetli ot kavurmaları mevcuttur. Yağlı ekmek, heybeli çorba, dibile, kumpir çıyırtma, gaygıtma, yağlı sulu akıtma, hoşmerim, sinkonta, bezdirme, kömbe, ekmek dolması, kestirme çorbası, ısırgan avukması, ıspanak pilavı, tava pidesi, kurt baklavası mutlaka tadılması gereken lezzetler. Ödemiş susamından yapılan helvaların tadı ise damağınızda kalacak.

KAHRAMAN EFELER

Ödemiş, MÖ.8'inci yüzyılda, "Lydia" krallarının egemenlik bölgesi alanında bulunuyordu. MÖ.648 yılında, bölge, "Kimmerler" tarafından işgal edildi. MÖ.546 yılına gelindiğinde, bu kez "Persler" Ödemiş yöresinde boy gösterdi. MÖ.334 yılında İskender bu zengin coğrafyanın yeni sahibi oldu. MÖ.133 yılında bölgede Roma egemenliğinin başladığı görülür. MS.395 yılına gelindiğinde, bu sefer de sahneye "Bizanslılar" çıkar. 1071 Malazgirt zaferinden sonra Türkler, Ödemiş ovasına egemen olurlar. 1390 yılında, Osmanlı sultanı Yıldırım Beyazıt, ordusu ile birlikte yöreyi ele geçirir. 1426 yılında ise, zenginliği ve bolluğu ile ünlü Ödemiş'te II. Murat egemenliği başlar. 1653, 1668, 1739 ve 1850 yıllarında, ovada, büyük depremler olur. 1 Haziran 1919 tarihine gelindiğinde bölge Yunanlılar tarafından işgal edilir. Yaşanan büyük acılardan sonra 3 Eylül 1922 tarihinde, Yunan işgali sona erer. Milli mücadele yıllarında Ödemişli efelerin hepsi birer kahramandır. İlçenin tarihi ismi ise Otamış'tır. Zamanla Ödemiş olduğu sanılmaktadır.

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