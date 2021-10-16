Izmir, Jemrai ile dünyanın dans sehri rehberinde

2004 yılından bugüne, her yıl dünyanın en iyi breakdansçısını seçmek için düzenlenen BC One Türkiye birincisi, B-Girl Jemrai'nin yeteneklerini sergilediği "Dance City Guide" videosu Instagram hesabında yayınlandı. Videonun çekimleri İzmir Saat Kulesi, Kültürpark, Alsancak Garı, Pakistan Pavillion'u, Kızlarağası Hanı, Tarihi Havagazı Fabrikası, Çeşme Kalesi ve Alaçatı Yel Değirmenleri gibi İzmir'in ikonik noktalarında gerçekleştirildi.

Jemrai'nin yerçekimine meydan okuyan figürleriyle dikkat çektiği çekimlerin, Bostanlı Kaykay Pisti'nde gerçekleştirilen kısmında ise Jemrai'ye Türkiye'nin en yetenekli kaykay sporcularından biri olarak gösterilen, Berke Dikişçioğlu eşlik etti. İzmir'de breaking rüzgârı estiren video internette yayınlandı. B-Girl Jemrai, B-Boy Jester ile birlikte 5-6 Kasım 2021'de Polonya'nın Gdansk kentinde gerçekleşecek dünya finallerinde Türkiye'yi temsil edecek. Kazanan dansçı Red Bull BC One Dünya Şampiyonu olacak. Büyük final öncesi BC One Türkiye 2021 Birincisi B-Girl Cemre 'Jemrai' Ece Kozbay'a dans tutkusunu ve hedeflerini sorduk...

● Dans etmeye nasıl başladın? Doğuştan gelen bir içgüdü ile bebekken ana haber müziğine bile oynarmışım. 2019'a kadar hobiydi, BC One, yarışmaya kızları da dahil etmeye başlayınca ben de profesyonelleşmeye başladım.

● Nerelerde eğitim aldın? Ankara'da tek bir break dans kursu vardı, ilk başladığımda o derslere gittim. Daha sonrasında hep bireysel çalıştım. Polonya'da 'catch the flava' isimli dans kampına gittim.

AVANTAJI ÇOK FAZLA

● Kadın break dansçı olmanın avantaj ve dezavantajları nedir? Uğraştığımız dans dalı oldukça zor ve kadın dansçı sayısı oldukça az, bu başlı başına bir dezavantaj. Öte yandan zorlu antrenman süreçleri fiziksel ve zihinsel olarak yıpratıcı olabiliyor. Yine de bu zorlukların altından kalkabilmek gurur verici. Avantajları saymakla bitmez.

● Örnek aldığın birileri var mı? Başarılı veya çok tecrübeli insanların sözlerinden ders çıkarmayı doğru bulurum, bu yüzden de iyi bir hikayesi olan herkesten öğrenebilir, herkesi örnek alabilirim.

● Türkiye finalinde kazandığın zafer için ne söylersin? İyi bir deneyim oldu. Oldukça zorlu bir süreçti ama hakkını vermişim ki buradayım ve çok mutluyum.

TEKRAR GÜNDEMDE

● Dünya finalinden umutlu musun? İlk olarak tekrar öyle bir atmosferde bulunabileceğim için çok sevinçliyim. Elbette umutluyum, iyi bir gelişimim var ve BC One'ın sunacağı olanaklar inanılmaz. Umarım emeklerimin karşılığını alacağım.

● Türkiye'de break dance'a çok ilgi var mı? Nedendir bilinmez; toplumumuzun breaking'e bakış açısı yıllar içinde zayıfladı. İnsanlar bu kültürün tam olarak ne ifade ettiğini ve bu dans stilinin ne kadar eğlenceli, emek isteyen ve özel bir stil olduğunu bilmiyorlar. Ancak Breaking'in olimpiyatlara girmesiyle beraber, Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun da katkılarıyla yavaş yavaş breaking ülkemizde de tekrar gündem olmaya başladı.

● Hedefin nedir? Öncelikli hedefim elbette yaptığım işte başarılı olmak, en üst seviyelere çıkmak ve ses getirmek. Bunun yanında Türkiye'de breakingi hak ettiği ilgiye kavuşturmak ve genç nesle aktarmak da hedeflerim arasına yer alıyor.

BURCU ILGIN