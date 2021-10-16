Yıldız Tilbe KerkiSolfej organizasyonu ile Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda bugün 21.15'te İzmirlilerle buluşuyor...

ÇOCUK TİYATROSU

Kaptan Pengu ve Arkadasları Eğlenceli müzikal bugün 20.00'da Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu ile sizlerle…

Ibi ile Tosi

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakterleri İbi ile Tosi eğlenceli maceralarına katılmak için İzmirli çocukları Bugün ve Yarın 14.00'da Ege Perla'ya davet ediyor.

Canım Kardeşim; yepyeni oyunuyla Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda Yarın 13.00'da minik seyircilerini kucaklıyor.

MELİH DEMİRTAŞ