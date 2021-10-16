Leoparın yükselişi

SON yıllarda birçok tasarımda karşımıza çıkan ve kadınların büyük ilgisini çeken leopar desenler, 2021-2022 Kış modasında yine popülerliğini sürdürüyor. Dünyaca ünlü tasarımcıların her sezon farklı model ve tarzlarda karşımıza çıkarttığı leopar desenler, kış stilleri içinde bir çok parçayla rahatça kullanılabilen etkileyici bir stil. Leopar desen bu sene farklı renklerle bir araya getirilerek oldukça farklı görünümlerde kombinlenmeye başladı. Leopar desenler ile en uyumlu olan renk siyahtır. Siyah ton, daha maskülen ve olgun bir görünüm oluşmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte beyaz tonlar da, ayakkabı veya sweatshirt, bluz veya kazak rengi olarak tercih edilebilir.

DİĞER