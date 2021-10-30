Tasarımda iç güzelliği

Kim Kardashian, Fendi x Skims kapsül koleksiyonunun gerçekleştiğini Pazartesi günü Instagram'da doğruladı. Tasarımlar Kim Kardashian ve Fendi'nin kadın giyim haute couture, hazır giyim ve kürk koleksiyonlarının kreatif yönetmeni Kim Jones tarafından tasarlandı. Kim Kardashian'ın tek başına yer aldığı toprak tonlu koleksiyon görsellerinin ardından Skims'in Instagram sayfasında ise rengarenk Fendi x Skims iş birliği parçaları ile karşılaştık. Crop toplardan mini elbiselere kadar her şey FF ve Skims logosu ile işlenmiş! Hazır giyim serisi, tümü yeni bir özel Skims x Fendi logosu ile basılmış giyim, mayo, iç çamaşırı, şekillendirici giysiler ve çoraplardan oluşuyor.

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