Geleceğın havacıları Selçuk’ta yetişiyor

Selçuk ilçesinde "Elektrik ve Elektronik Teknolojisi" alanında eğitim vermek üzere 1994'te kurulan, daha sonra "Giyim Üretim Teknolojisi", "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi" bölümlerini bünyesine katan okulda 600 öğrenci eğitim görüyor. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan polis memurlarından Demet Sezen'in adının yaşatıldığı okulda 2012'den bu yana "Uçak Gövde Motor Bakımı Alanı"nda da eğitim veriliyor. Bu alanda merkezi sınavla öğrenci alan Ege Bölgesi'ndeki tek okul olan lisede, teorik eğitimlerin yanı sıra öğrenciler, bahçedeki "Cessna 172", "Cessna 185" ve iki "Slingsby T67" tipi eğitim uçağında ve uçak bakım atölyesinde uygulamalı eğitimler alıyor. Öğrenciler, atölyelerde geliştirdikleri model uçaklarla da adlarından söz ettiriyor. "Havacılık Kulübü" öğrencileri Selman Kızıltoprak, Bayram Akan, Yiğit Ali Akın, İrfan Berk Akbaş ve Anılcan Aykurt, son olarak önceki ay Ankara'da Uluslararası Havacılık Federasyonu öncülüğünde düzenlenen "Tayyar Akça Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası"nda takım olarak Türkiye birinciliği elde etmeyi başardı. Yurt içi ve dışındaki hava yolu şirketleri ve havalimanlarında staj yapabilme imkanıyla okuldan mezun olan öğrenciler, böylece kolay bir şekilde iş bulabiliyor. Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Elektroniği Öğretmeni İbrahim Uçar, Türkiye'de sadece 17 devlet okulunda uçak bakım alanının bulunduğunu ve bu alanda Ege Bölgesi'ndeki eğitim kurumu olduklarını aktardı. Uçar, 2016'da ilk mezunlarını veren ve 8 sınıfta 240 öğrencinin eğitimini sürdürdüğü alanın en çok rağbet gören bölüm olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Havacılık Kulübü olarak model uçak yarışmasında bu yıl şampiyonluğu elde etmeyi başardıklarını ifade eden Uçar, şöyle dedi: "Yaklaşık dört yıldır model uçak çalışması yürütüyoruz. Öğrencilerimizle ders dışı saatlerde model uçak tasarımıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İlk başta yaptığımız uçaklarla çok başarılı olamasak da zaman içerisinde edindiğimiz tecrübelerle güzel uçaklar ürettik ve Ankara'da her yıl düzenlenen Serbest Uçuş Model Uçak Türkiye Şampiyonası'na katıldık. 2019 yılında yapılan yarışmada da Türkiye birincisi olduk. Öğrencilerimiz bu yıl 9 Ekim'de yapılan yarışmada yine Türkiye birinciliğini elde etti. Başarıları tabii ki tesadüf değil, kendi çalışmaları, azimleri, takım olarak bir şey ortaya koymaları dolayısıyla oluşan başarı. Umarım bu başarıyı sürdürürüz."