İkinci el araba alıp satmak dikkat istiyor

Araba, özellikle son yarım asırdır insanların günlük ulaşım ihtiyacını karşılayan en önemli araçlardan biri. Hayatı kolaylaştıran bu önemli aracın özellikle alış ve satış işlemleri beraberinde dikkat edilmesi gereken bazı noktaları getiriyor. Araç alım satımı konusunda bazı önemli noktalar hakkında bilgi sahibi olmak; yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırdığı kadar, dolandırıcılık ve araç kaybetme riski gibi faktörlerin önüne de geçer. İşte araba alırken ve satarken dikkat edilmesi gerekenler...



OTO EKSPERTİZ RAPORU İSTEYİN

ARAÇ alım ve satımlarda endişe duyulan konulardan ilki aracın daha önceki kazaları ve sorunlarıdır. Satmak isteyen kişi aracın sorunlarını ve kazalarını saklayabilir. Son yıllarda otomobil konusunda uzmanlaşan oto ekspertiz şirketlerinin raporu bu gibi durumlarda oldukça yarar sağlamaktadır. Satıcı tarafta iseniz bir oto ekspertiz raporunuzun olması alıcıya güven verecektir.



KAPORA VERİRKEN DİKKAT EDİN

ARAÇ alış ve satımında en çok kullanılan kavramların başında yer alan kapora kelimesi, satışlarda karşılıklı güvenin sembolü haline gelmiştir. Ancak kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapılmaması ve satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşılması oldukça önemlidir.



ARACIN PLAKALI OLMASI ÖNEMLİ

Araç satış alımında dikkat edilmesi gerekenlerin başında gelen bu konuya da dikkat edilmeli, plakası olmayan araçlarda plaka talep edilmeli ve sorgulama yapılmaldır



ÖDEME ERTELEMELERİNE KANMAYIN

BİR ARACIN satış işleminde ödeme noterde yapılmalıdır. Noterde yapılan işlemler yasal olmayan işlemlerin önüne geçecektir. Dolandırıcıların sıklıkla başvurduğu yöntemler arasında yer alan; ödemenin başkası tarafından yapılacağı, ortak bir noktada buluşup satış işleminin gerçekleştirilmesi ve sahte para kullanımı gibi durumlara oldukça sık rastlanmaktadır.



ACELEYE GETİRMEYİN DOĞRU FİYATI BULUN

ARAÇ satım ve alımlarında aceleci davranılmamalı, yasal konular hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Ayrıca aracın değeri normal piyasa değerine göre düşük ise biraz daha şüpheci davranılmalıdır. Çünkü dolandırıcılar ellerindeki araçları değerinin altına çekerek göz boyar ve aceleyle satılmalarını sağlarlar.