Gelecekte ders kitapları olmayacak!

Teknolojinin, hayatın birçok alanında olduğu gibi eğitim sektöründe de büyük bir etkiye sahip olduğu görülüyor. Yapılan araştırmalarda çoğu kişinin sınıf ortamına bağlı kalmadan online platformlarda bilgi ve becerilerini geliştirmeyi tercih ettiği görülürken, dünyadaki eğitimcilerin neredeyse yüzde 75'inin 2026 yılının sonunda ders kitaplarının yerini tamamen dijital trendlerin alacağına inandığı aktarılıyor. Konuyla ilgili "İnsanlar mobil öğrenme uygulamalarından bile etkileniyor. Artık çok sayıda eğitimci, dersleri ilgi çekici video oyunlarına dönüştürmek için etkileşimli bir kaynak olarak kabul edilen oyunlaştırmayı deniyor. Online eğitimler ise bireyleri zamandan ve mekandan bağımsız kılarak özgürleştirirken, modern eğitim ortamlarını destekliyor" ifadelerinde bulunan uluslararası eğitim platformu Laba'nın Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, online eğitim trendlerinin teknolojiyle geliştiğini belirtiyor ve yeni nesil öğrenmenin gelecekte nasıl olacağını açıklıyor.



TEKNOLOJİ EĞİTİMİ NASIL ŞEKİLLENDİRECEK?

EĞİTİMDE FARKLI YER VE ZAMAN ALGISI OLUŞACAK

Bireyler zaman ve yerle ilgili kısıtlamalardan bağımsız olarak öğrenmek için daha fazla fırsat elde edecekler. Online eğitim teknolojileri, uzaktan ve verimli öğrenme fırsatlarını kolaylaştıracak. Sanal sınıflarda ise artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler görülecek. Böylece bireyler kendilerini fiziksel bir ortamda hissederken, aslında ev gibi konforlu ortamlarda derslere katılmayı deneyimleyecekler.



KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİMLER ARTACAK

Gelecekte bireyler, kendi öğrenme yeteneklerine kolayca uyum sağlayabilen modern çalışma araçlarıyla öğrenebilecek. Bu durum, daha zor öğrenen bir kişinin kendi öğrenme serüveninde zorluklarla karşılaşsa bile daha yüksek seviyelere ulaşabilmesi için teşvik edileceği anlamına gelir. Kişiselleştirilmiş öğrenme yaklaşımı, bireylerin kariyer ve bireysel yeteneklerini geliştirirken güven kazanmalarına yardımcı olacak.



TEKNOLOJİ İLE EĞİTİMDE ÇEŞİTLİ SEÇENEKLER OLUŞACAK

Hem fiziksel hem de online eğitim bireylerin yeteneklerini artırmayı amaçlasa da başarıya giden yol kişiden kişiye değişebilmektedir. Modern eğitim uygulamaları sadece kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunmakla kalmayacak, bunun yerine öğrenme sürecini bireysel ihtiyaçlara göre değiştirmeyi kolaylaştıracaktır. Online eğitimler bunun için en güzel örneklerden bir tanesidir. Bu eğitimler aracılığıyla bireyler kendi ihtiyaçlarına göre tercih yapabilmekte ve benzer ilgi alanlarına ve eğitim ihtiyaçlarına sahip kişilerle bir araya gelebilir.



PROJE TABANLI EĞİTİM YÜKSELİŞE GEÇECEK

Dünyadaki teknolojiden ilham alan meslekler serbest ekonomiye uyum sağladıkça bireyler de proje tabanlı öğrenmeyi benimsiyor. Bu durum ise bireylerin, becerilerini farklı türdeki durumlara uygulayabilmeleri için teknikler öğrenmeleri gerektiği anlamına geliyor. Özellikle çalışanların, proje tabanlı öğrenmeye dahil olması teknoloji çağında önem arz ediyor. Bu nedenle kariyerlerinde daha başarılı olmalarına yardımcı olabilecek bir yaklaşım, zaman yönetimi ve organizasyon becerileri kazanmalarına yardımcı olacak.