KONSERLER
Leman Sam
Yarın Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşuyor. "Olmazsa olmaz şart; sahiden olduğun gibi olmak. Gerçek ruhun neyse, üzerine örtüler koymadan öylece yaşamak. Bu örtüler sizi yorar. Onun için ben çırılçıplak bir ruhla dolaştım." diyen sanatçı, duru sesi ve şarkılarıyla kendi ruhunuzu bulmanız için şarkılarını söylüyor.
Sena Şener
Bugün akşam 20:30'da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesinde olacak.
Berkay
İzmirli sanatçı Berkay bu akşam Bornova Ooze Venue sahnesinde hemşerileriyle buluşacak
ÇOCUK TİYATROSU
Pinokyo Çocuk Tiyatrosu, Bugün Alsancak Han Tiyatrosu sahnesinde seyircilerle buluşuyor.
Mickey Mouse Çılgın Yarısma
Yaşamımız boyunca hep bir yarışın içerisine soktular bizi. Hatta hep daha iyisini yapalım diye " Komşu Çocuğu " diye bir şey buldular ve sürekli onu örnek verdiler. Bugün 13:00'te Gazi Ortaokulu'da.
STAND UP
Deniz Göktas
Politik ve kara mizah esintili gösterisiyle bugün 19:30'da İzmir Performance Hall'da.
MELİH DEMİRTAŞ
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