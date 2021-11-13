KONSERLER

Leman Sam

Yarın Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşuyor. "Olmazsa olmaz şart; sahiden olduğun gibi olmak. Gerçek ruhun neyse, üzerine örtüler koymadan öylece yaşamak. Bu örtüler sizi yorar. Onun için ben çırılçıplak bir ruhla dolaştım." diyen sanatçı, duru sesi ve şarkılarıyla kendi ruhunuzu bulmanız için şarkılarını söylüyor.



Sena Şener

Bugün akşam 20:30'da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesinde olacak.



Berkay

İzmirli sanatçı Berkay bu akşam Bornova Ooze Venue sahnesinde hemşerileriyle buluşacak



ÇOCUK TİYATROSU

Pinokyo Çocuk Tiyatrosu, Bugün Alsancak Han Tiyatrosu sahnesinde seyircilerle buluşuyor.

Mickey Mouse Çılgın Yarısma

Yaşamımız boyunca hep bir yarışın içerisine soktular bizi. Hatta hep daha iyisini yapalım diye " Komşu Çocuğu " diye bir şey buldular ve sürekli onu örnek verdiler. Bugün 13:00'te Gazi Ortaokulu'da.



STAND UP

Deniz Göktas

Politik ve kara mizah esintili gösterisiyle bugün 19:30'da İzmir Performance Hall'da.

MELİH DEMİRTAŞ