Yine yeniden leopar

Moda dünyasında trendlerin yerini bireysel stiller almaya başlamışken, geçen yıl Tom Ford gibi yüksek moda markalarının sinyallerini verdiği leopar desen, sonunda farklı uyarlamalarıyla sokak modasında yerini aldı. Vahşi, feminen, özgür, şık ve elegan tarzı hayran olunası şekilde sentezleyen leopar desenli kombinler sizin de çok iyi bildiğiniz üzere leopar deseni yıldız gibi parlatabilir; rüküşlüğe de sürükleyebilir... Leopar desenli bir bluz giydiğinizde siyah kumaş bir pantolon, düz renk bir jean, kırmızı etek ya da toprak tonlarında farklı bir alt parça kullanabilirsiniz. Leopar desenler ile en uyumlu olan renk siyahtır. Siyah ton, daha maskülen ve olgun bir görünüm oluşmasını sağlayacaktır.

EN TREND AKSESUAR: ELDİVEN

Sonbahar ve kış mevsimin gelmesi ile eldiven modelleri vitrinlerde yerini almaya başladı. Bu sezon deri, kumaş ve süet eldivenler şık ve modern stilleri ile dikkat çekiyor fakat bu sezon eldiven boyları dirseklere kadar çıkıyor. Derinin zirvede olduğu bu sezon, deri eldivenlerin de trend olacağını tahmin etmek pek zor değil. Deri modeller sezonun Punk ve Rock şıklığına uyan havalarıyla sezonun vazgeçilmezleri arasında... Tüm markalarda karşımıza çıkan eldivenler bu sezonun en trend aksesuarı! Mavi, pişmiş toprak, bordo, hardal da parlak ve doygun renklerle ciddi şekilde rekabet ediyor.

FULYA TANYOL