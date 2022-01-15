Sürdürülebilirlik için işbirliği

Prada ve Adidas, 2020 yılında beri devam eden iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Lüks sokak giyim sektörüne sürdürülebilir bir yaklaşımda bulunan bu iş birliği; 13 Ocak'ta dünya çapında satışa sunulacak. Her iki marka da önemli sürdürülebilirlik adımları atarken, ortak taahhütlerini bu koleksiyonda iki zamansız ikon ile kutluyor: adidas Originals Forum ve Prada'nın Re-Nylon kumaşı. Çantalardan eşofmanlara, ceketlerden şapkalara kadar çok çeşitli giysi ve aksesuarlardan oluşan koleksiyon parçalarının hepsi Prada'nın imzası olan sonsuz geri dönüştürülebilir Re-Nylon kumaştan üretiliyor.