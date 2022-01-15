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Haberler Cumartesi Sürdürülebilirlik için işbirliği

Sürdürülebilirlik için işbirliği

15.1.2022

Sürdürülebilirlik için işbirliği

Prada ve Adidas, 2020 yılında beri devam eden iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Lüks sokak giyim sektörüne sürdürülebilir bir yaklaşımda bulunan bu iş birliği; 13 Ocak'ta dünya çapında satışa sunulacak. Her iki marka da önemli sürdürülebilirlik adımları atarken, ortak taahhütlerini bu koleksiyonda iki zamansız ikon ile kutluyor: adidas Originals Forum ve Prada'nın Re-Nylon kumaşı. Çantalardan eşofmanlara, ceketlerden şapkalara kadar çok çeşitli giysi ve aksesuarlardan oluşan koleksiyon parçalarının hepsi Prada'nın imzası olan sonsuz geri dönüştürülebilir Re-Nylon kumaştan üretiliyor.