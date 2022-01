Bu köftenin harcında Balkanlar var

Muhacirler geçmişte yaşadıkları Balkan coğrafyasının ortak lezzetlerini Anadolu'ya taşıdılar. Öyle ki, farklı coğrafyalardan göç etmek zorunda kalmaları nedeniyle yaşadıkları sürgün trajedileri ile aynı kaderi paylaştılar. Aynı zamanda yeme, içme lezzetlerini buralara taşıyarak, ortak kültürel değerler haline getirdiler. Bir kısmı kaybolan, varlığını devam ettiren ya da ettirmeye çalışan Balkan kültürünün yeme-içme gelenekleri gastronomimize zenginlik katmıştır. Bir kenti tanıtan en önemli iki unsur mutfağı ve müziğidir. Yemek yemenin sadece karın doyurmak değil, bir keyif ve kültür işi olduğuna inanıyorum. Binlerce yıllık geçmişiyle farklı kültürlere ev sahipliği yapan İzmir özel ve çok zengin bir mutfağa sahiptir. Türk Mutfağı'nın yöresel yemeklerinin başında köfteler gelir.

Köfteler, ülkemizde coğrafî bölgeleri, sosyal yapıyı ve çevrenin özelliğini yansıtan yöresel ürünlerimizdir. Köfte (kofta) etimolojik olarak Farsça "pişmiş küçük et" anlamına gelir. Fiil olarak koftan "ezilmiş" ya da "kıyılmış" anlamına geliyor. Köfte Anadolu'nun her şehrinde özgün tatlarla sofralarda yer edinmiştir. Türkiye'de 291 çeşit köfte olduğu söylenmektedir. Çoğunluğu bugün Makedonya'dan gelen muhacirler ülkemize kendi kültürlerini de getirmişlerdir. Akhisar, Balıkesir, Bursa ve İnegöl taraflarında benzeri türde pek çok köfte vardır. Bunların çoğunun da menşei Balkan Türkleridir.

KUYRUKTA BEKLEYEBİLİRSİNİZ

Köfte en sevdiğim yemeklerin başında gelir, köfte denince bende akan sular durur. Gittiğim her yerin köftesini tadarım ülkemizin her köşesindeki köftecileri ziyaret etmişimdir. Benim favorim Akhisar Köftesi namıyla bilinen asıl adı Macır (Muhacir) köftesidir. Bu köfte sevgime çok özel yeni bir köfteci adresi ekledim. Gerçekten köfte severlerin tatması gereken bir lezzet adresi. Bugün lezzet durağımızda Balkan göçmenlerinin mutfağımıza kazandırdığı meşhur İştip Köftecisi'ndeyiz. Köfteyi yöresinde Makedonya'da gastronomi eğitimi alarak o bölgede çalışarak Balkanların yemek kültürünü yaşayarak okuyarak öğrenen Faruk Kocapınar'ın İzmir'de açtığı İştip Köftecisi Bornova 3. Sanayi Sitesi'nde 11 yıl önce açılmış, 70 kişilik hoş keyifli bir mekan.

Öğlen servis saatlerinde gittiğinizde kuyrukta beklemeyi göze almalısınız. İştip Köftecisi'nde her şey standart, günlük üretim belli, köfte bitince öğleden sonra 4-5 gibi mekan kapanıyor. Günlük 20 kg kıymadan 120 porsiyon köfte satışı yapılıyor. Köfteler etler hassas terazilerde tartılıyor her şey kitabına uygun yapılıyor. İştip Köftecisi'ni bu kadar lezzetli ve meşhur yapan işine aşık bir ustanın varlığı. Tabii kullanılan malzemeler etin kalitesi, oranlar ve ustalık önemli. Bu isim İştip Köftecisi'nin sahibi ustası her

şeyi Faruk Kocapınar... Mesleğine ve mutfağa aşık bir isim, sadece sevgisinden bu işe girmiş.

EGELİ BİR ÇİFT

Ülkemize döndüğünde 11 yıl önce İştip Köftecisi'ni kurmuş. O gün bugündür köfte severlerin adresi olmuş. Kendisi Kütahyalı, eşi Salihli'den yani Egeliler... Ege insanın güzelliğini sıcaklığını sevgisini misafirperverliğini hissediyorsunuz. Ege'nin gelenek ve göreneklerini, her türlü insani değerini yaşatarak başarıya ulaşmışlar. Haftanın her gününü işyerinde geçiriyor Faruk Bey, devamlı AR-GE yapıyor. Lezzetlere kendi yorumunu katıyor. Köfte konusunda kesinlikle taviz vermiyor. Her şeyin en doğrusunu yapıyor. Başarılı marka meydana getirmek doğruyu söylemek üzerine kuruludur. Algı yönetimini doğru yapmalısınız. Önemli olan kendiniz hakkında ne söylediğiniz değil insanların sizin hakkınızdaki düşünceleri. Başarı için müşteri odaklı olmak, kaliteli ürün ve hizmetler sunmak, yönetim kaliteniz yüksek olmalıdır.

MÜDAVİMLERİ ARTIYOR

İştip Köftecisi'nin kalitesini, lezzetini bilen müdavimleri var. Öyle ki İstanbul'dan bile geliyorlar. Marka yolculuğunda ilerleyecekler için kazanç getirecek olan pazar payı değil sadık müşteri payıdır. İştip Köftecisi bunu en doğru, yalın ve samimi bir şekilde yapıyor. Güne İştip Köftecisi'nde Makedonya'ya özgü İştip çorbası içerek başlıyorsunuz. Kelle paçaya benziyor ama sakatattan yapılmıyor. Köftesi gibi çorbası da dana antrikottan yapılıyor. Tabii en çıralısından, lezzeti de bu çıralarından gelmekte. Enfes lezzet mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İştip Köftecisi'nde sadece köfte yiyorsunuz. Çıralı antrikot ve tuzdan başka hiçbir şey yok. Lezzet harika bu köfteyi tatmanızı lezzet yolculuğunuza eklemenizi tavsiye ediyorum. Köftenin altına serilen pide günlük olarak Akhisar'dan gelmekte. Piyazın fasulyesi Erzurum'dan geliyor. Piyazı gerçekten çok lezzetli çok beğendim. Tabi tatlı olarak da klasik tahinli manda kaymağı ile servis edilen Kemalpaşa var. Manisa Bayraklı ve Bornova'da aynı kalitede şubeler açmak istiyorlar.

Son söz; Faruk Kocapınar gibi işini amatör ruh ve sevgi ile yapanlara hayranlık duyuyorum. Amatörlük dünyanın en büyük gücüdür, çünkü amatörler bir şeyi sadece sevdikleri için yaparlar. Severek yapılan bir işin karşısında da kimse duramaz. İştip Köftecisi ailesini kutluyorum başarılar diliyorum.

SEZER ALTAN