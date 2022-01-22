Leoparın altın çağı

Modanın vazgeçemediği leopar, dönem dönem ortaya çıkıp dönem dönem sessizliğe gömülüyor. 50'ler, 60'lar, 80'ler derken her yıl farklı stillerle gündeme gelen leopar, deyim yerindeyse bu yıl altın çağını yaşıyor.

Podyumlardan sokak modasına taşınan elbiselerden ceketlere, pantolonlardan eteklere hemen her parçada leopar desenini görmek mümkün. Mesela leopar fazlasıyla göz dolduran bir desen olduğu için tek renk ve dikkat çekmeyen parçalarla kombinleyebilirsiniz. Bununla birlikte moda dünyasında şu anda fazlasıyla trend olan farklı desenleri birleştirmek de seçenekleriniz arasında olabilir.

FULYA TANYOL