Şifalı kar tatilinin adresi Afyonkarahisar

AFYONKARAHİSAR, halk kültürünün bütün unsurlarıyla kendine özgü bir çeşitlilik sunar. Zengin yemek kültürü ile anılan birkaç ilimizden bir tanesidir. Afyonkarahisar mutfağı yöresel yemeklerin revaçta olduğu bir mutfaktır. Bu mutfakta özellikle hamur işleri, haşhaşlı ve kaymaklı yiyecekler ön plana çıkmaktadır. Afyonkarahisar yöresinin başlıca yemekleri arasında bulgur yemekleri, sakala çarpan çorbası, çullama köfte, ilibada dolması, sulu köfte, göce tarhanası, nohut çöreği, göce köftesi ve tarhanası, Özbek pilavı, Afyon salatası, Afyon kebabı, şakşuka, paçik, zürbiye, keşkek ve Emirdağ güveci gibi birçok lezzet yer alır.

Öğrenci ve ailelerinin iple çektiği yarıyıl tatili nihayet başladı. Acısıyla, tatlısıyla karneler alındı. Kırık notu olanlar ailelerine ikinci yarıyılda çok çalışacaklarının sözünü verdi bile... Tatil planları yapanlar valizlerini hazırlardı. Beklenen an geldi çattı, ailecek yola çıkıyoruz... Peki ama nereye? Her yıl olduğu gibi yazın plaja, kışın kar tatiline mi? Sıkılmadık mı artık bu klasik rutinden?

TERMALİN MERKEZİ

Sözü hiç uzatmadan soralım öyleyse... Kar tatilinde yüzmeye var mısınız? 'Bırrrrr, çıldırdın mı sen? Düşüncesi bile içimi üşüttü' dediğinizi duyar gibiyim. Uzun yıllar unutamayacağınız, dost sohbetlerinde 'yahu biz kar yağarken bile yüzmüş adamız' diye hava atabileceğiniz farklı bir tatil hiç fena olmaz değil mi? Eğer tercihiniz farklı bir tatilden yanaysa, Afyon'un dünyaca ünlü termal tesislerinde beş yıldızlı kar tatilinin tadını yüzerek çıkartın... Hem de şifa niyetine...

5 BİN YILLIK ŞİFALI SULAR

Ülkemizde, 'termal' denilince akla ilk gelen merkezlerden Afyonkarahisar, beş yıldızlı otelleri, yeni ve modern tesisleri, çamur banyoları, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleriyle şifa arayanların vazgeçilmez adresidir. Ege'nin, en soğuk illerinden biri olan Afyon köklü tarihinin yanı sıra "Kaplıca ve sağlık turizmi" ile öne çıkıyor. Uygarlıklar beşiği kent yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Termal suları, insan sağlığını olumlu yönde etkileyen bir terapi imkanı sunuyor. Fiziksel ve ruhsal açıdan yüksek oranda iyileştirici, arındırıcı ve tedavi edici özellikler taşıyor. Cilt hastalıkları, akciğer, karaciğer, romatizma gibi birçok rahatsızlığı tedavi edici etkisi bulunduğu ve 5 bin yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen kaplıcalar bir yandan şifa dağıtırken, bir yandan da huzurlu bir tatilin kapılarını sonuna kadar sizlere aralıyor.

TÜRK HAMAMI

Hamamların geçmişi Romalılara kadar uzanır. Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleri ve dinimizin temizliğe verdiği önemle birlikte hamamlar da kültürümüzde önemli bir yer edinir. Evlerde banyoların olmadığı zamanlarda Türk halkı için hamam kültürü adeta bir klasiktir. Çeşitli vesilelerle hamam kültürü yüzyıllar içinde gelişmiştir. Bunlardan en bilinenleri, 'Gelin hamamı', 'Damat hamamı', 'Adak hamamı', 'Hamamda kız beğenme' gibi sosyal kavramlardır. Tabii bir de işin eğlence kısmı var. Eskiden yıkanmak için hamama gidenler, bunu tam bir festival havası içinde gerçekleştirirmiş. Hamama genelde, havlu, fırça, kına, sürme, bir kalıp sabun ve sedef kakmalı nalınlarıyla beraber ve hizmetkarlar eşliğinde gidilirmiş. Özenle hazırlanan yemekler yenir, çalgılar, çengiler eşliğinde saatlerce eğlenilir ve klasik vücut temizliği tam hamam sefasına dönüşürmüş. Şimdilerde bu manzaraları ya turistler özgü Türk gecelerinde ya da filmlerde görebilirsiniz.

KAR MANZARALI HAVUZLAR

Afyonkarahisar, şifalı termal sularının beslediği, eşsiz mermerlerinin süslediği Türk hamamları ile kültürel mirasımızı günümüzde de yaşatmaya devam ediyor. Termal sularla beslenen hamamlarda, kesenin, köpük masajının, hamam taşına yatmanın keyfini dilediğinizce yaşayın. Ayrıca, yüzme havuzu, sauna, buhar odası, termal havuz, kar çeşmesi, çamur banyosu, özel aile banyosu, masaj, solaryum cilt bakımı, hidroterapi, ozon terapi, vücut bakımı, aromaterapi gibi hizmetleri ile tatilinize şifa, huzur ve eğlenceyi katmak sizin elinizde. Açık havadaki termal havuzlarda kar manzaralı yüzme keyfi ise eminim unutulmaz bir deneyim olacak.

KRAL MİDAS'TAN MİRAS

Hititlerden, Friglere ve Romalılara, Bizans'tan Osmanlılara kadar çağlar boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği Afyonkarhisar'da elbette termal sular çağlar boyunca insanlığa şifa dağıtmış. Afyon'a ilk kaplıcayı Kral Midas'ın yaptırdığı söylenir.

PRENSES SUNA'NIN EFSANESİ

Efsaneye göre, mitolojide 'Eşek kulakları' ile ünlü kral Midas'ın güzeller güzeli bir kızı varmış. Çevresinde güzelliği ile ün salan prensesin yüzüne kimse bakmaya kıyamazmış. Adına şarkılar ve şiirler yazılan prenses Suna günlerden bir gün hastalanmış. Pürüzsüz ve canlı cildi hızla solup, sararmış... Sarayın hekimleri, Kral Midas'ın 'Kızımın hastalığının nedenini hemen bulup, tedavi edin' diye gürlemesinin ardından harekete geçmişler. Türlü türlü ilaçlar, merhemler denenmiş. Sonuç, tam bir felaket... Suna prenses, bırakın iyileşmeyi bir yana cildinde içi irin dolu pis kokulu yaralar çıkmış. En yakınındakiler, belli etmeseler de prensesin yüzüne bakamaz olmuşlar.

ÇAMURLU SUDAN GELEN SAĞLIK

Yemeden içmeden kesilen prenses Suna, bir gün kalabalıktan sıkılıp sarayın dışına çıkıp, yalnız kalmak istemiş. Kıyafet değiştirerek gizlice sarayı terk etmiş... Bir yandan başına gelenler yüzünden gözlerinden yaşlar boşalırken bir yandan da dere tepe yürümeye devam etmiş... Bir süre sonra çamurlu bir su birikintisinin yanında yorgun düşen prenses oracıkta uyuya kalmış. Uyandığında su birikintisinde kendi yüzünün yansımasını gören prenses Suna gözlerine inanamamış. Yüzündeki irin dolu iğrenç çıbanlardan eser yokmuş. Sevinçle saraya dönen prenses nasıl iyileştiğini babası Kral Midas'a anlatmış. Midas'ın emriyle hemen oraya bir havuz yapılmış. Rivayet edilir ki, Afyonkarahisar'ın ilk şifalı kaplıcaları Kral Midas'ın yaptırdığı o kaplıcalardır.

NADİR UYSAL