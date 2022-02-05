Dikili’de yüzerken antik liman buldu

ABD'de bir müzik şirketinde yazılımcı olarak çalışan bilgisayar mühendisi Denem Orhun (39), yaklaşık 1,5 yıl önce eşiyle birlikte tatil için geldiği İzmir'in Dikili ilçesinde dalış yaparken su altında yuvarlak kolonlara rastladı. Orhun, kolonların dronla çektiği görüntüsünü Bergama Antik Kenti kazı ekibine gösterdi. Kolonların Akalılar tarafından kurulan Atarneus Antik Kenti'ne ait liman olduğu belirlenirken, bölge 1'inci derece sit alanı ilan edildi. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

BAZİLİKA PLANI

Antik Yunan Filozofu Aristo'nun da bir dönem yaşadığı tarihi M.Ö. 4'üncü yüzyıla uzanan Atarneus Antik Kenti'ne ait antik limanı bulan Denem Orhun, annesinin Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi olması nedeniyle çocukluğundan beri arkeolojiye meraklı olduğunu belirterek, "Yapının bazilika planına sahip olduğunu fark ettim. Durumu yetkililere bildirmemle birlikte araştırmalar yapıldı. Bir yıl süren araştırmalar sonucunda buranın antik liman olduğu ortaya çıktı. Antik limanın girişi tam olarak doğuda. Doğu-batı aksına yerleşmiş; tripartite kolonlu bir portico var. Apsis açık deniz tarafında. Bunun üzerine biraz daha yazıştık ve 1 yılın sonunda Atarneus'un Antik Limanı olarak tescillendi. Bir vatandaş olarak görevimi yapmanın mutluluğu içerisindeyim" diye konuştu.

BİZANS VE OSMANLI

Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Bergama Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Güler Ateş de yaptıkları çalışmalar sonucunda Atarneus Antik Kenti'nin liman olarak burayı kullandığını belirlediklerini söyledi. Doç. Dr. Ateş, limanın hatta Bizans ve Osmanlı dönemine kadar kullanılmış olduğunu tespit ettiklerine de dikkat çekip, "Hemen tescil işlemlerini başlattık. Hazırladığımız rapor sonrasında limanın olduğu bölge arkeolojik SİT alanı ilan edildi" dedi.