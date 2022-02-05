İzmir’in houte couture erkekleri

2022 yılının ilk moda organizasyonu olan İzmir Fashion Week, bu yıl 8. kez düzenlendi. Moda tutkunları, Alsancak Tarihi Tütün Deposu'nda gerçekleşen etkinliğe 4 gün boyunca yoğun ilgi gösterdi. 15 tasarımcı ve markanın defilelerinin sunulduğu etkinlikte, erkek giyiminde özgün tasarımlarıyla ön plana çıkan Nadir Demir de takım elbiseleri ve smokinleriyle dikkat çekti.

Nadir Demir kişiye özel terziliğin İzmir'deki lider marka ismi olan Nadir Demir, 3 aylık sürede hazırlandığı koleksiyonu ile büyük beğeni topladı. İzmir Fashion Week ile ilk kez podyumlarda boy gösteren Nadir Demir, yoğun katılımın olduğu kapanış defilesine modacı Esin Özyiğit ile birlikte imza attı.

HERKESE BİR TERZİ

"ASLINDA modanın çıkış noktası kişiye özel terziciliktir, kişinin kendine göre bir tarz yaratılır" diyen Nadir Demir, "Kullandığımız ürünler, dünyanın en kaliteli İngiliz, İtalyan kumaşları ve yerli üretimler. Kurumsal firmalara, isimli, logolu, kendi tarzlarına uygun dikimler yapıyoruz. Herkesin kendine özel terzisi olmalı. Gerçek usta, tarz yaratan modayı takip eden özgün işler ortaya koyandır. Kişiye özel terzilikte, moda ve giyim sektöründe önce İzmir ardından Türkiye'de ulusal bir marka olmak istiyoruz" diye konuştu.