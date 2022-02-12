İbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses bugün Kaya İzmir Thermal & Convention'da eski gazinolarda olduğu gibi oturmalı masa düzeninde keyifli bir gece yaşatacak.
Karsu
Karsu, bugün saat 22.00'da Ooze Venue sahnesinde dinleyicileri ile buluşuyor.
Ayta Sözeri
Sözeri Sevgililer Günü'nde Kaya İzmir Thermal & Convention'da sahne alacak.
TİYATRO
İkinin Biri
İKİNİN biri adlı tiyatro oyunu bugün saat 20.00'da Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde perde açacak.
Sizi Tanıyorum
Sizi Tanıyorum adlı tiyatro oyunu bugün 20.30'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi - Konak Halk Sahnesi'nde izleyici ile buluşacak.
Külkedisi
Külkedisi, bugün saat 14.30'da Sahnetozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde seyircisi ile buluşuyor...