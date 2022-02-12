İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses bugün Kaya İzmir Thermal & Convention'da eski gazinolarda olduğu gibi oturmalı masa düzeninde keyifli bir gece yaşatacak.



Karsu

Karsu, bugün saat 22.00'da Ooze Venue sahnesinde dinleyicileri ile buluşuyor.



Ayta Sözeri

Sözeri Sevgililer Günü'nde Kaya İzmir Thermal & Convention'da sahne alacak.



TİYATRO

İkinin Biri

İKİNİN biri adlı tiyatro oyunu bugün saat 20.00'da Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde perde açacak.



Sizi Tanıyorum

Sizi Tanıyorum adlı tiyatro oyunu bugün 20.30'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi - Konak Halk Sahnesi'nde izleyici ile buluşacak.



Külkedisi

Külkedisi, bugün saat 14.30'da Sahnetozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde seyircisi ile buluşuyor...