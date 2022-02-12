Vegan Türk mutfağının kitabını yazdı

Alanında ilk'lerden olma özelliği taşıyan Araştırmacı-Yazar Derya Manav'ın kitabı, iklim krizi ile mücadelede yeni bir sayfa açarken, sağlıklı ve pratik yemekler için önemli şifreler veriyor. Tarladan sofraya ürünlerimiz 'Turkish Vegan Mutfak' adıyla kitap oldu. Turkish Vegan Mutfak, aslında Osmanlı mutfağından günümüze dek gelenek ve göreneklerimizin, anne ve anneanne mutfağının örneklerinin, lezzet, sağlık, mutluluk ve keyif olarak bir yansıması. Turkish Vegan Mutfak, bir yandan sofralara ekonomi ve sağlık taşırken, bir yandan da et kullanılmadan lezzetli sofralar kurmanın şifrelerini veriyor.

BEDEN VE RUH SAĞLIĞI

Yaşadığı sağlık sorunları sonrasında yöneldiği Vegan yaşam tercihinin zaman içinde böyle bir kitaba dönüştüğünü belirten Derya Manav, "Et yerine nohut ya da mercimek ve belki mantar, yanında besleyici olarak ıspanak, semizotu kullanmak hem besleyici ve pratik, hem sağlıklı. Bu kitabın yaratacağı yeni yönelimlerle İklim krizi ile mücadele ve bilinçlendirmeye de bir ölçüde yeni soluk getireceğine inanıyorum" dedi.

■ TOLGA TEKİN