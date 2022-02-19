Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi

FLASHBACK 90'lar Türkçe Pop Gecesi, bu akşam saat 21.00'da İzmir Hangout Performance sahnesinde sizlerle...



Levent Yüksel

Levent Yüksel, en sevilen şarkılarıyla bu akşam saat 22.30'da Ooze Venue sahnesinde. İzmirlilerle olacak.

Yekpare

Ceylan Ertem - Cenk Erdoğan - Coşkun Karademir, 4.

Karşıyaka Türkü Festivali kapsamında yarın akşam saat 20.00'da dinleyicileri ile buluşuyor.



TİYATRO

Aşk'ta Galip Yoktur

Aşk'ta Galip Yoktur, tiyatro oyunu bu akşam saat 20.00'da Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyici ile buluşacak.

Kardeslik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi

Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi

bu akşam saat 20.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde!



Baş Belası

BAŞ Belası adlı oyun, bu akşam 20.30'da İzmir A.K.M. Yunus Emre Salonu'nda seyirci ile buluşacak.