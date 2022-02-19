Oğlu için basladığı koleksiyon tutkusu oldu

1980'li yıllardan günümüze dayanan oyuncakların koleksiyonunu yapan Şükrü İlkdoğmuş, 6 binden fazla oyuncağa sahip oldu. Çevresinde Antika Şükrü olarak tanınan Şükrü İlkdoğmuş, oyuncak tutkusunun çıkış noktasını şöyle anlattı. İlkdoğmuş, "Ben dört beş yıldan beri zincir fast-food firmalarının menü oyuncaklarını topluyorum. Arkadaşlarıma da özendirmeye çalıştım. 6 bin 500'ün üstünde 7 bine yakın oyuncağım var. Oyuncak sevdası 5 yıl önce 11 yaşındaki oğlumun 'Baba bunu da alalım, bunu da alalım' demesiyle başladı. Oğlumla beraber toplamaya başladık. Sonra oğlum 'tamam baba yeter' dedi, ben devam ettim. Guinness rekorlar kitabına girmeyi amaçlıyorum" dedi.

BEN DE ÇOCUKLUĞUMA DÖNÜYORUM

Balıkesir'in adını oyuncakları ile duyurmak istediğini söyleyen Şükrü İlkdoğmuş, "İlk oyuncağı bundan 5 yıl önce biriktirmeye başladım. Bir tane, iki tane. iki tane derken arkadaşlarım vasıtasıyla, pazarlardan toplamaya başladık. Aralarında 1979, 1980'lerden kalan oyuncaklar var. Bunları o yaşlarda çocuk olanlar çok iyi hatırlar. Bazen işten geldikten sonra buraya çıkıp da bütün yorgunluğumu atıyorum, çocukluğuma dönüyorum. Bazen onlarla kavga ediyorum. Bazen gülüyorum. Mesela pembe pantere bakıyorum, 'Kuyruk yine titredi değil mi?' diyorum. Güzel bir zevkli bir uğraş, bütün yani insanların bir hobisinin olmasını isterim" şeklinde konuştu.

FARKLI KOLEKSİYONLARI DA VAR

Koleksiyonuna bir kaç kişinin talip olduğunu söyleyen İlkdoğmuş, "Bugüne kadar birkaç talip çıktı koleksiyonu almak için. Ben vermedim. Beş yıllık bir emek. Bazen bir oyuncağın peşinden bir ay koştuğum oldu. Yani yurt dışından getirdiklerimiz oldu. Menü oyuncaklarımın yanında bir de mesleki üniformalar topluyorum. Bardaklar topluyorum. Banka kumbaralarım var" dedi.

ELİF ÇELİK