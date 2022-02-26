Online güvenliğinizi hafife almayın

Araştırmalara göre korona virüs ve yeni normal dönem süreciyle birlikte dijital dünyada vakit geçirme oranı geçmiş yıllara göre artış göstermiş durumda. Ancak bu durumun özellikle kötü niyetli kişilerin ve hesapların iştahını kabarttığı da bir gerçek. Online olan kişi sayısının artması ve bireysel güvenlik konusunda alınan önlemlerin yetersizliği, siber dolandırıcaların hesapları ele geçirmesini veya bilgileri çalmasını beraberinde getiriyor. Ancak bu gibi riskleri önceleyecek, kişisel verileri meraklı gözlerden koruyacak basit önlemler bulunuyor.



VERİLERİ YEDEKLEMEK

Dijital verileri yedeklemek, kişisel verileri korumanın en basit yöntemlerinden biridir. Ancak bu yöntem sıklıkla göz ardı edilir. Harici bir sabit sürücü kullanılarak veriler kolayca yedeklenebilir. Çevrimdışı güvenlik özelinde iseönemli belgeler taranarak ve bilgisayara kaydedilerek önlem alınabilir.



ŞİFRELERİ DÜZENLİ DEĞİŞTİRMEK

Mevcut şifrelerin kısa olması ve düzenli olarak değiştirilmemesi kötü niyetli kişilerin işini kolaylaştırmaktadır. Şifreler, en az 10-15 karakter uzunluğunda olmalı ve mümkün olduğunca sık değiştirilmelidir. Ayrıca, şifreler cihazınızın yakınında yazılı olarak saklamamalı veya kullanılan cihazın üzerine yazılmamalıdır.



ADRES BİLGİLERİNİ GİZLİ TUTMAK

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan adres, doğum günü gibi bilgiler kötü amaçlar için kolayca kullanılabilir. Bu riskin önüne geçmek için, doğum günü veya yaşanılan yer gibi bilgiler sosyal medya platformlarında paylaşılmamalıdır.



KAMERA VE BLUETOOTH'U KAPALI TUMAK

Bilgisayar korsanlarının kapalı olduğu takdirde dahi kameraya erişmesinin mümkün olduğu unutulmamalıdır. Kullanılmadığı durumlarda kamera kapatılarak önlem alınabilir. Bluetooth ise korsanlar için açık bir kapı olabileceğinden mutlaka kapalı tutulmalıdır.





ANTİVİRÜS YAZILIMI KULLANMAK

Kötü amaçlı yazılımlar son dönemlerde belki de en çok soruna neden olan unsurların başında geliyor. Birçok yazılımlar bilgisayarın başına bela olur ve virüsler, casus yazılımlar gibi risk faktörlerini içerir. Kötü amaçlı yazılımlardan kaçınmanın en iyi yolu, iyi bir antivirüs yazılımına sahip olmaktır.





WİFİ ŞİFRESİNİ GÜÇLENDİRMEK

Wifi sinyalleri genellikle evin dışına kadar ulaşır, dolayısıyla bilgisayar korsanları için kolay bir hedef olur. Basit olmayan harf, rakam ve özel karakterlerin karışımından oluşan bir şifre kullanılarak bu duruma önlem alınabilir. Siber saldırılarla genellikle kullanıcıların hassas bilgilerine ve maddi birikimlerine erişilmek amaçlanmaktadır. Bireylerin, şirketlerin ve kamu kurumlarının ilk atmaları gereken adımlardan biri de güvenlik açıklarının önüne geçmektir. Güvenlik açıkları hem siber saldırıları kolaylaştırmakta hem de tehlikenin bir kerelik değil sürekli olmasına yol açmaktadır.