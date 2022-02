Pencere modası

Günlük yaşantımızda dekolte kullanmaya oldukça alıştık. Cut out elbiseler, alışılmadık dekolteleri ile dikkat çekiyor. Genelde pencere dekoltesi olarak adlandırılan cut out elbiseler bel, göğüs üstü, mide ve göğüs altında sıkça kullanılıyor. Cut out elbise modelleri ile hem günlük yaşamınızda hem de özel bir davette daha zarif görünebileceğiniz gibi rahatlığı ve cazibesi ile de oldukça göz dolduran bir moda olarak karşımıza çıkıyor... Cut out modası kıyafetlerde özellikle kalp, geometrik şekiller ve şeritlerle tasarlanırken sırt kesikleriyle şık tasarımlar yaratılmıştır. Bu yeni eğilim gömlek, bluz, tişört ve farklı bir çok etek, pantolon ve şort modellerinde de uygulanarak kadınların çekici görünmelerini sağlayacaktır.

SLİNGBACK SOKAK ŞOVU

AYAKKABI modasında bazı değişmezler vardır. Onların başında klasik olan slingback diye tabir edilen arkası bantlı topuğu açık ayakkabılar geliyor. Slingback'ler bu sezon yükseliş ile sokak modasını kasıp kavuruyor. 1957 yılında Chanel imzasıyla moda dünyasıyla buluşan bu model, günümüzde de hala zarafetin sembollerinden biri. Prada, Saint Laurent, Aquazzura, Amina Muaddi ve Valentino gibi markaların koleksiyonunda yer alan slingler rahatlıklarıylada dikkat çekiyor.

FULYA TANYOL