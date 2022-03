Her gün 150 çesit çıkarıyorlar

İzmir'in Buca ilçesinde işadamı İrfan Bal tarafından 2008 yılında BALSA markasıyla açılan unlu mamüller zinciri, 14 yılda 26 şube sayısına ulaştı. 2'si Bornova'da, 2'si Torbalı'da, 22'si Buca'da olmak üzere toplam 26 BALSA Fırın Kafe Unlu Mamüller zincirinin mimarı olan İrfan Bal, başarı öyküsüyle dikkat çekiyor. Kuru pasta, yaş pasta, gevrek, börek, boyoz, ekmek gibi çok geniş bir ürün çeşitliliği bulunan BALSA Kafe, hem fırın hem de kafe hizmetiyle farklı bir konsept sunuyor. Ayrıca zengin serpme kahvaltısıyla da hizmet veren BALSA, düğün, dernek, doğum günleri ve iş toplantıları gibi her türlü organizasyona da ev sahipliği yapıyor.

14 YILDA 26 ŞUBE AÇTI

Bir zamanlar sokakta gevrek satan işadamı İrfan Bal, 2008 yılında Buca'da Balsa Unlu Mamülleri'ni kurdu. 14 yılda 26 şube açan İrfan Bal, dürüstlüğü, çalışkanlığı, azmi ve kaliteli hizmet anlayışıyla 500'e yakın kişiye istihdam sağladı. 1983 yılında Diyarbakır'dan İzmir'e gelen İrfan Bal, 7 kardeşin en küçüğü olarak geçimini sağlayabilmek için sokaklarda gevrek sattı. 2 yıl sonra da pazarlarda meyve ve sebze satan Bal, işini büyütmeye karar verdi toptan meyve satışına başladı. Çıtayı yükselterek 1992 yılında fırın açan İrfan Bal, aile şirketi kurup işlerini geliştirdi. 2008 yılında Balsa Unlu Mamülleri'ni kuran İrfan Bal, ekonomik krizler ve batma tehlikesi geçirse de yılmadı ve kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden hizmet sektörüne önemli bir marka kazandırarak Bornova, Torbalı ve Buca'da olmak üzere toplam 26 unlu mamüller satış mağazası açıp başarı grafiğini giderek yükseltti.

KATKISIZ EKMEK ÜRETİYOR

Diğer fırınlara göre daha az ekmek çıkardıklarını söyleyen İrfan Bal, "Bir fırın günde 10 bin ekmek üretirken biz 3 bin ekmek üretiyoruz. Bunun nedeni katkısız ekmek üretmemizdir. Önemli olan ekmeğin beyaz veya esmer olması değil. Önemli olan unun ve diğer maddelerin doğal olup olmamasıdır. Biz tüm ürünlerimizi doğal ve katkısız yapıyoruz" diye konuştu. Şubelerinde pasta, börek ve ekmeğin yanı sıra 150 çeşit unlu mamül üreterek her kesimden vatandaşın beğenisini kazanan Bal, "Biz gıda sektöründe hizmet veriyoruz. Bizim için öncelik hijyen kurallarına uymaktır. Onun için gıda mühendislerinin denetim ve kontrolü altında üretim yapıyoruz. Son günlerde hayvan ahırlarında ekmek üretenleri gördük. Pazarlarda, sokakta, kahve önlerinde ekmek satışı yapılıyor. Vatandaşlarımız kesinlikle ekmeğini sürekli denetlenen fırından ve marketlerden alsın" dedi.

İzmir'de ilk katkısız ekmek uygulamasını kendilerinin başlattığını söyleyen Bal, "Ürünlerimiz her zaman beğeni topluyor. Kimseyle rekabete girmiyorum. İşimin gereği neyse tüm kurallara uyarak çalışıyorum. Bu sektörde rakip olarak yine kendimi görüyorum. Amacım her şeyin en iyisini ve en kalitelisini yapmak. Bunun için de sürekli eğitim çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

GIDA SEKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ

Pandemi sürecinde gıda sektörünün öneminin arttığını söyleyen İrfan Bal, "Her yer kapansa da unlu mamüller açık kaldı. Bizler de topluma kaliteli hizmet vermek için çalışmalarımıza kaliteden ödün vermeden ve fırsatçılık yapmadan devam ettik. Şubelerimizde her türlü yaş ve kuru pasta üretiyoruz. Kişiye özel pasta yapıyoruz. Ayrıca kuru pasta, börek ve ekmeğin yanı sıra sıra 150 çeşit unlu mamül üretiyoruz. Her kesimden vatandaşın beğenisini kazanıyoruz. Biz gıda sektöründe hizmet veriyoruz. Önceliğimiz hijyen, bunun için gıda mühendislerinin denetim ve kontrolü altında üretim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kesinlikle açıkta satılan ekmek almasınlar. Fırın ve marketlerden alsınlar" dedi.

EVLERE PAKET SERVİS

Fırın ve kafe hizmetini aynı anda verdikleri şubelerinin aynı zamanda evlere de paket servis yaptıklarını belirten İrfan Bal, "Bize ulaşan vatandaşlarımızın ev ve iş yerlerine kadar paket servis yapıyoruz" dedi.

TOLGA TEKİN