İzmir koroları Tolu’dan soruluyor

İzmir'de başta halk eğitim merkezleri olmak üzere Kara Kuvvetleri Armoni Mızıkası ve İzmir Emniyet Müdürlüğü gibi birçok kurum ve kuruluşun Türk Sanat Müziği korolarına şeflik yapan keman sanatçısı Hüseyin Tolu, başarılı hayat grafiğiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda akademik olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde keman eğitmeni olan Hüseyin Tolu, kendisi gibi birçok genç sanatçı yetiştiriyor.

KARŞIYAKA'DA BAŞLADI

Keman Sanatçısı Hüseyin Tolu 1986 yılında İzmir'de doğdu. 1995 yılında Rakım Erkutlu İzmir Musiki Derneği'nin düzenlediği derslerle müzik hayatına başladı. İlk ve ortaokul yıllarında derneğin müzik çalışmalarına devam etti, T.C Kültür Bakanlığı Sanatçısı Nursal Ünsal Birtek'ten uzun yıllar keman dersleri alan Tolu, 2005 yılında Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği bölümünü kazanarak eğitimini akademik olarak sürdürdü. Bu yıllarda Nursal Ünsal Birtek gibi birçok değerli sanatçının yönetmiş olduğu korolarda solist ve keman sanatçısı olarak görev yapan Hüseyin Tolu, 2006 yılında Karşıyaka Belediyesi Türk Müziği Korosunda koro şefi olarak ilk görevine başladı.

CUMHURİYET KOROSU

2010 yılında Karşıyaka Cumhuriyet Korosu'nu kuran ve halen koro şefi olarak görevine devam eden Hüseyin Tolu, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Sosyal Toplum Projesinde' 3 yıl boyunca görev yaparak takdir belgesi ve plaketle onurlandırıldı. 2014 yılında askerlik görevini yaparken sınavla Kara Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığında Türk Sanat Müziği Protokol Keman Sanatçısı ve Solistlik yaparak takdir belgesiyle onurlandırıldı. TRT ve Kültür Bakanlığı Sanatçısı bir çok önemli isimle kendi düzenlediği projelerde birlikte çalışan Tolu, 2011-2017 tarihleri arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde keman eğitmeni olarak görev aldı. Aynı tarihlerde Karşıyaka , Konak, Gaziemir ve Çiğli Halk Eğitim merkezlerinde keman eğitimi de veren Tolu, başta Yaşar Holding bünyesinde kurulan 'Pınar Korosu' olmak üzere birçok kurumsal firmada kurulan korolarda şeflik yaptır. Halen Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi bünyesinde keman eğitmeni olarak görev yapan Hüseyin Tolu, bununla birlikte Karşıyaka Belediyesi, İzmir Barosu ve TÜLOV Vakfı Türk Müziği korolarında şef olarak görev yapmaya devam ediyor.



KONSER PROGRAMLARI

Sanatçının önümüzdeki günlerdeki konser programları şöyle 8 Mart Suat Taşer (18:00-19:30) kadın bestekarlar ve söz yazarları konseri 19 Nisan Ahmed Adnan Saygun (20:00- 23:00) İzmir Barosu Türk Müziği Konseri 24 Mayıs Narlıdere AKM (20:00-22:45) Tülov Vakfı Türk Müziği Korosu 02 Haziran Suat Taşer (20:00-23:00) Karşıyaka Belediyesi Türk Müziği Korosu 15 Mayıs Suat Taşer (20:00-23:00) Çiğdem Gürdal - Burhan Kul konseri

TOLGA TEKİN