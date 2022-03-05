Karaburun’da köylü kahvaltısı

Günün en zengin, en bereketli, en leziz öğünüdür kahvaltı. Cemal Süreya, "Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı" diyerek kahvaltının yarattığı ruhu ne de güzel anlatmış. Bu, kahvaltıya derin bir tutkuyla bağlı olanların anlayabileceği mutluluk hissidir.

Bu duyguyu yaşayabileceğiniz, enfes yöresel lezzetler tadacağınız harika bir kahvaltı mekanına götüreceğim sizi bu hafta lezzet durağımızda. Bütün kavramlar gibi köy kahvaltısının da içini boşalttılar. Her yer köy kahvaltısından geçilmiyor. Zincir marketlerden aldığı ürünleri masanıza koyarak köy kahvaltısı sunuluyor. Fakat ben sizi bu hafta gerçek anlamda köylü kahvaltısına götüreceğim. Ege'nin cennetlerinden Karaburun'un Kösedere Köyü'nde köy kahvesindeki "Mavi Boncuk Gurme" kahvaltısındayız. Kösedere köyü... Yeşillikler içindeki Mavi Boncuk Kahvesi oldukça keyifli bir mekan. Burasının alamet- i farikası öküz köftesi. Satır kıyması ile yapıldığı için bu ismi alan köfteyi biz denemedik ama siz bir şans verebilirsiniz.

YER BULMAK ÇOK ZOR

Mavi Boncuk isminin hikayesi ise Şükran Kandıralı'dan geliyor. Zincir mağazalardan birisinde çalışırken iş arkadaşları gözlerinin güzelliğinden dolayı "Boncuk" dermiş Şükran hanıma. Mekana isim arayışında bulunurken iş arkadaşları ne arıyorsun "Boncuk" ismini koy demişler. Şükran Kandıralı... 2012 yılında çalışma hayatına başlamış. Mavi Boncuk Gurme Kahvaltı'nın kurucusu, her şeyi. Gecesini gündüzüne katarak işini sevgi ile yaparak büyük bir başarıya imza atmış. Bizim Ege insanının sıcaklığını güler yüzünü, samimiyetini hissediyorsunuz. 2013 yılında bu mekana gözleme ile başlamışlar. Şimdi yöresel ürünlerle özgün bir kahvaltı mekanı olmuşlar. Mekan açık kapalı 150-200 kişi kapasiteli. Yaz aylarında özellikle hafta sonları yer bulmak mümkün olmuyormuş. Mavi Boncuk Gurme, başarısını yoğun çalışmaları ve deneyimli ekibiyle ortaya koyarak, standartların çok üzerinde olan hizmet kalitesiyle beklentilere hitap ediyor. Hedeflerini hep daha ilerisi ve daha iyisi olacak şekilde belirliyor. Müşterilerinin, çalışanlarının ve hatta rakip firmaların bile sevgisini kazanmak için hizmetlerini kesintisiz olarak sağlamaya çalışıyorlar...

KARAKILÇIK UNUNDAN GÖZLEME

Mavi Boncuk Kösedere Köy Kahvesi'nin benim çok sevdiğim favori lezzetlerimden olan gözlemesine özel bir başlık açmak istiyorum. Gerçekten bayıldım. Hamuru, içinin otları, peyniri, pişirilmesi her şeyi kıvamında mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gözlemenin hamurunu kendileri açıyorlar. Mekanda hazır yufkayı sadece sigara böreğinde kullanıyorlar. Gözlemenin hamurunda karakılçık buğdayı ve katkısız durum buğdayı kullanıyorlar. İçerisinde ısırgan otu, ıspanak, pırasa, pazı, maydanoz, taze soğan, lor peyniri ve keçi peyniri kullanıyorlar.

Gözlemeyi ninelerimizin yaptığı gibi yapıyorlar. Şükran hanım "Geleneklerimizi taklit ediyorum" diyor. Kahvaltıda peynir tabağındaki keçi peyniri pazardan, Ödemişli üreticilerden teneke tulumu, en iyi koyun Ezine peyniri ve yörenin keçi peyniri veriliyor. Yumurta; tavuklar doğada geziyor.

Zeytin olarak; Karaburun'un yarımadanın meşhur "hurma" zeytinini tatmanızı öneririm. Sadece yarımada da yetişen bu bölgenin iklim koşullarında dalında olgunlaşan farklı bir zeytin çeşidi. Yöresel ağızla "Furma" diye adlandırılan zeytin, Türkiye'de 2 yerde yetişen katma değeri yüksek bir zeytin. Bu zeytinin ağacında olgunlaşması için Kuzey rüzgarlarını alması gerekiyor, ayrıca hava da çiğ olacak ve güneş olduğunda ağacında üç günde olgunlaşıyor. Bal, Karaburun bölgesinin kekik balı, tadı mükemmel.

FİNCAN BÖREĞİ; köy yoğurdu, durum buğdayı unu ve köy yumurtası ile yapılan farklı bir lezzet. Lavaş, diğer adı ile boş gözlemelerinin içine yörenin peynir ve tereyağını sarmanızı öneririm. Salça Antakya'dan geliyor, yanında yörenin süzme yoğurdu ile zeytinyağlı şekilde servis ediliyor, bayıldım. Ekmekleri çok özel kendi fırınlarında yapılıyor. Kahvaltıda verilen üzüm tabağı "Veli karası" denilen yöreye özgü özel üretimi çok farklı özel lezzet.

REÇELLER; Geleneksel yöntemlerle yöreye ait ürünlerle yapılmış çok özel lezzetler. Bölgede yetişen ekşi karadutlardan yapılan kansere de iyi gelen ilaç niyetine yiyebileceğiniz muhteşem lezzet. Ceviz reçeli; Yatağan'da butik olarak üretilen ceviz reçeli harika. Bölgenin ürünü olan enginarı ve mandalini ile yapılan reçeller harika. Kahvaltı menüsünde acı biber reçeli de varmış ama biz tadamadık. Kahve ile birlikte ikram edilen "Mavi Boncuk Kurabiyesi" Bölgenin nişan törenlerinde ikram edilen yöresel lezzet. Ben Kavala kurabiyesine benzettim. Karanfil, ceviz, zeytinyağı ve tereyağı ile yapılan tarçınla servis edilen özel bir lezzet.

SON SÖZ;

Bizim sorumluluğumuz bu işi gerçek anlamda tutku ile sevgi ile yapan, bölgesinin yöresinin ürünlerini kullanarak katma değer yaratanları bulmak...Geleneklerimizi bize ait lezzetleri kültürleri yaşatarak mutfak kültürümüzün korunmasını gelişmesini sağlayan işletmeleri kişileri desteklemeliyiz. Mavi Boncuk Gurme Kahvaltısı kuran işleten Şükran Kandıralı ve tüm ekibini kutluyorum başarılarının devamını diliyorum.

SEZER ALTAN