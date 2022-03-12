İzmirli orkestraya Kenan Doğulu destek verdi

Geçtiğimiz Kasım ayında ilk klipleri "Milat Saydım"ı dijital platformlarda yayınlayan Cenk Telkıvıran Orkestrası (CTO), bu kez de ikinci klipleri "Niyetini Boz da Gel" için tanıtım gecesi düzenledi. İnciraltı Case de Garden'de yapılan lansman buluşmasına, İzmir'deki önemli düğün organizasyon firmaları ile bu yıl evlenecek olan çiftler de davetli olarak katıldı. Sözü-müziği Kenan Doğulu'ya ait olan şarkıyı, Çağrı Telkıvıran aranjesiyle yeniden okuduklarını söyleyen orkestranın kurucusu Cenk Telkıvıran, "Kenan Doğulu İzmir'de ilk kez bir orkestraya şarkısını verdi. Bizim onunla olan samimiyetimizden dolayı böyle bir güzellik ve ayrıcalık yaptı. Bu hem beni hem de ekibimizi çok mutlu etti. Bir önceki klibimizde olduğu gibi şarkıyı yine orkestra solistlerimizden Cem Doğangil seslendirdi. Klibi 6 ayda ve her ay farklı yerlerde çektik. Daha önce olduğu gibi yine yönetmen arkadaşımız İsmail Ömeroğlu ile çalıştık. Çeşme, Selçuk, Alaçatı, Deliklikoy ve Çınarlı'da bir stüdyoda kamera karşısındaydık. Çok eğlendik, renkli sahneleriyle kıpır kıpır bir çalışma oldu. Çok içimize sindi" şeklinde konuştu.

DÜĞÜNLERİN ŞARKISI

Bir önceki slow şarkıları 'Milat Saydım'ın bu yaz yapılacak düğünlerde ilk dans müziği olacağını yineleyen Telkıvıran, "Şimdiki parçamız 'Niyetini Boz da Gel' ise bu yılki düğünlerin oyun parçası olacak. Niyetini bozup da evlenen çiftler, bu şarkıyla coşacak" şeklinde esprili bir yorum yaptı. 10 senedir sektörde olan ve toplamda 60 kişilik bir ekibi bulunan orkestranın aynı anda 4 ayrı yerde sahneye çıkabildiğini belirten Cenk Telkıvıran, lansman gecesinde klibini tanıtımının yanı sıra bu yılın düğünlerinde çalacakları parçaları da seslendirmiş oldu. Tempolu şarkılarda yerinde duramayan orkestra üyeleri, sahne enerjileri ve sempatik halleriyle konuklara da eğlenceli bir gece yaşattı.

■ ERCAN AKGÜN