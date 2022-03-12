‘Kim Tutar’ Rüya’nın güçlü kadınlarını

Türk pop müziğinin sevilen ismi Rüya Ersavcı, geçen yıl büyük ses getiren 'Peri Masalı' single'ı ve video klibinin ardından, söz ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı 'Kim Tutar Beni'yi dün hayranlarıyla buluşturdu. Flamingoların yer aldığı muhteşem bir doğada klibi çekilen 'Kim Tutar Beni', dijital platformlarda yayına girdiği andan itibaren müzikseverlerin büyük ilgisiyle karşılandı.

7'DEN 70'E BİR RÜYA

90'lı yıllardan itibaren sıra dışı ve enerjik şarkılarıyla 7'den 70'e herkesin gönlüne taht kuran ünlü sanatçı, 'Kal Biraz', 'Hep Sıfır', 'Turkish Delight', 'Baba', 'Akşam Delisi' ve 'Esas Oğlan' gibi unutulmazlara imza attı. Müziğini 2000'li yıllara başarıyla taşıyan Ersavcı, 2010'da 'Adı Aşk Ya', 2013'te 'Rüyalarda', 2019'da 'İki Kelime' ve 2020'de 'Peri Masalı' single'larıyla yankı uyandırdı. 'Şimdi 90'lar' projesiyle sahne aldığı Moda Kayıkhane'deki performansıyla da büyük alkış alan Ersavcı'nın yeni şarkısı yine ağızlardan düşmeyeceğe benziyor.

ROMANTİZM VE COŞKU

Şarkılarında 'Kadınların güçlü olduğu, her koşulda dik durmaları ve kimseye boyun eğmeden yollarını çizmeleri gerektiği' mesajlarını öne çıkaran Rüya Ersavcı, 'Kim Tutar Beni' ile aynı konsepti devam ettirdiğini duyurdu. "Kadınların hislerini ve hayata karşı duruşunu Akdeniz ezgileriyle yansıtan yeni şarkımda aşk, isyan ve kararlılık duyguları ön plana çıkıyor" diyen sanatçı, tüm müzikseverleri yine romantizmin ve coşkunun çizgisinde buluşturmak istediğini dile getirdi.



KLİPTEKI FLAMİNGOLAR

Akustik canlı ritim kayıtları, akustik gitar kayıtları ve çeşitli pluginler kullanılan 'Kim Tutar Beni' şarkısının söz ve müziği Rüya Ersavcı'ya, düzenlemesi Bertan Coşar ve Alkan Noyan'a, mix ve mastering'i Altay Ekren'e ait.



Doğa manzaralarının nefes kestiği Flamingoköy'de çekilen klibin yönetmen koltuğunda Erbay Aras otururken, sanat yönetmenliğini de Seval Demir üstlendi. Klipteki öykünün başladığı planlar ise Zekeriyaköy'de bulunun Begonia Garden mekânında çekildi. Nesli tükenmekte olan flamingoların da dikkat çektiği klipte Rüya Ersavcı, güçlü kadınların her zaman varlığını sürdürmesine ve kimseye boyun eğmemeleri gerektiğine dikkat çekiyor.

BÜLENT GÜRLÜK