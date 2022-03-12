Kırmızı pembe birlikteliği

2022'nin iki söz sahibi rengi kırmızı ve pembe, güçlü kombinler için bir araya geliyor. Özellikle tüm markaların koleksiyonlarında pembe ve kırmızılar ön plana çıkıyor. İkisini birlikte kombinlemek ise bu sezonunun en büyük trendi. Color block trendi hayatımıza girdiği anda aklınıza ilk gelen pembe ve kırmızı birlikteliği olsun. Mesela pembe takımların içine kırmızı bir gömlek giyebilirsiniz. İki iddialı rengin uyumu sizi bir yıldıza dönüştürebilir. Podyumlardan sonra sokak modasında da bu akımı görebilirsiniz.



CHOKER GERİ DÖNDÜ

90'LI yılların meşhur tasma kolyesi, "choker" yeniden sahnede. Aslında hiçbir zaman eskimemişti ancak bu sezon artık çok daha sık görmeye başlayacağımız kesin. Tüm dikkati boyna çekebilen bu aksesuar çeşitli form ve tarzları ile her giyim stiline hitap ediyor.

Minimalizmi sevenler için, punk tarzında, zarif, deri veya zincir detaylı, vanguard vb. Choker kolyeleri seçerken boyun biçiminize uygun olanı seçmeye dikkat edin. Boynunuz dikse daha zarif ve ince olanları tercih etmeniz önerilir.

FULYA TANYOL