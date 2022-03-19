Kroşe modası ile sokaklarda festival havası

Yazın moda bir başka güzel diyor ve bu yazın modası kroşe kombinleri sizler için inceliyorum.

Bu tasarımları kıyafetten çantalara, bikinilerden takılara pek çok alanda görmeye hazır olun. Plaj modasının da başrolündeki kroşe elbiseler ve üstler bunaltan sıcaklarda kurtarıcınız olarak şehre indi.

Bir yandan da doğala dönüş ve geri dönüşümü desteklemek gibi düşünceler de moda anlayışımız ile iç içe geçmiş durumda. Durum böyle olunca mütevazı el örgüleri, önce podyumlara sonra da sokak modasına yön verdi.

FULYA TANYOL