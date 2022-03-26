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Haberler Cumartesi Baharı pastel mavi ile karşılayın

Baharı pastel mavi ile karşılayın

26.3.2022

Baharı pastel mavi ile karşılayın

Bu sezon sıklıkla kullanılan canlı renkler karşımıza çıkarken yumuşak pasteller bize alternatif olarak sunuluyor. Eğer şimdiden sıcak havaları özleyenlerdenseniz yumuşak mavi tonu olan pastel mavi günlük kombinlerinize biraz bahar havası katabilir. Mavi ve tonları kaban modelleri ile de sokakları istila ediyor. Özellikle sokak modasında karşımıza çıkan pastel mavi tonları podyumlarda da yükselişte. Bütün olarak kombin yapabileceğiniz bu rengi tek bir parça olarak stilinize ekleyebilirsiniz. Beyaz ile birlikte kullanımı da çok hoş olabilir. Takım ya da elbise olarak dolabınızda yeri olmalı!

BÜYÜK CEPLERDEN VAZGEÇEMEYENLERE KARGO PANTOLONLAR
Kargo pantolon erkek ve kadınların rahatlığı ve tarzı sebebiyle tercih ettiği nam-ı diğer koca cepli pantolonlar. H&M, Zara, LC Waikiki, Oxxo gibi dünyaca ünlü markaların kargo pantolon modellerinde baharın hareketliliğini yansıtan renkler ve farklı tasarımlar dikkat çekiyor. Birçok markanın ilkbahar ve yaz sezonu kataloglarında yer alan kargo pantolon modeller, hem renk hem de tasarım yönünden, ilkbahar ve yazın tüm canlılığını üzerinde taşıyor. Militarist tarafına sadık kalıp büyük ceplerinden vazgeçmeyen tasarımlar, toprak tonlarıyla 90'lar durağında bizi karşılıyor.

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