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Haberler Cumartesi Ekol Hastanesi 15 yaşında

Ekol Hastanesi 15 yaşında

2007 yılında KBB Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Baz tarafından kurulan Ekol Hastanesi, İzmir Kaya Thermal Convention’da düzenlenen gece ile 15’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Figen ve Mehmet Baz’ın muhteşem dansının ardından sahne alan Cenk Eren ve Tepecik Senfoni Orkestrası davetlilere unutulmaz anlar yaşattı

2.4.2022

Ekol Hastanesi 15 yaşında

Ekol Hastanesi'nin İzmir Kaya Thermal Convention'da düzenlenen 15'inci kuruluş yıl dönümü gecesine bin 500'e yakın çalışan ve ailesi katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, "2007 yılında ilk hasta kabulüne başladığımızda İzmir'de tüm KBB ameliyatlarının ve baş boyun cerrahisinin yapılabileceği bir hastane kurma fikri ile yola çıkarak, Türkiye'nin ilk KBB hastanesini İzmir'e kazandırdık. Kısa süre sonra Estetik ve Plastik Cerrahi, Üroloji, Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Nöroloji, Göz, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Göğüs Hastalıkları, Psikiyatri, Dahiliye, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Gastroenteroloji, Kalp Damar Cerrahisi, Dermatoloji, Ağız ve Diş Sağlığı gibi branşları ekledik.

Bu yıl itibari ile 20 branşta genel hastane konseptiyle 8'i Profesör, 8'i Doçent toplamda 100 kişilik uzman hekim kadromuzla sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Ekol Hastaneleri'nin bugüne gelmesine katkı sağlayan tüm meslektaşlarıma ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hedefimiz, halkımızda yarattığımız güven duygusunun bilinciyle, hasta memnuniyetini artırarak kalitemizden ödün vermeden tüm branşlarda sağlık hizmeti vermeye devam etmek" dedi.

10 YILLIK HİZMETE PLAKET
Opr. Dr. Mehmet Baz'ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi.

Gecede, Ekol Sağlık Grubu'nda 10 yıl ve üzeri görev yapan hekimler ve çalışanlara, Ekol Hastanesi 2021 yılı hemşirelik hizmetleri kurum içi eğitim sınavında başarılı olan hemşirelere ve 2021 yılı kariyer.net insana değer ödülünü alan insan kaynakları müdürü ve ekibine plaket takdim edildi.

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