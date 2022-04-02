Gözlüksüz bir yaşam mümkün

Göz bozukluklarında doğru tedavi sürecinin için doğru tanı konulması gerektiğini ifade eden Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, göz bozukluğunun yaşam kalitesini de olumsuz etkilediğini dile getirdi. Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Göz bozukluklarında en basit çözüm gözlük ve kontakt lens kullanmaktır. Eğer hasta bunları kullanmak istemiyorsa lazer veya mercek ameliyatları tercih edilmelidir. Lazer ameliyatları en yaygın uygulanan ve sonuçları da kısa sürede aldığımız bir tedavi türüdür. Eğer kişinin göz yapısı lazer ameliyatı için uygun değilse mercek ameliyatı söz konusu olmaktadır. 40-50 yaşlar arasında ise hastanın durumuna göre lazer veya mercek operasyonlarından biri tercih edilmelidir" dedi

AKILLI MERCEK RAHATLIĞI

Lazer ameliyatlarında yüksek numaralarda uygulama yapılamadığı bilgisini veren Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, şöyle devam etti: "Bu gibi durumda ICL denen göz içi mercekleri tercih ediyoruz. Uygun hasta seçimi burada çok önemlidir. Akıllı lensler sayesinde kişiler gözlüksüz olarak yakını ve uzağı rahatlıkla görebilmektedir. Eğer kişide göz tansiyonu, glokom veya göz tembelliği varsa bu operasyon yapılması uygun değildir. Akıllı lens ameliyatlarında sonuçların olumlu olabilmesi için doktorun hastayı iyi muayene etmesi, göz yapısı, yaşı, mesleği hatta kişilik yapısı ile ilgili bilgi sahibi olması da önemlidir. En büyük avantajı kişinin gözlüksüz olarak her işini yapabilmesidir. Katarakt ameliyatı gibi yapıldığı için akıllı mercek ameliyatı olanlar katarakt olmuyorlar. Operasyon bir göz için yaklaşık 10 dakika kadar sürüyor. Hasta kısa süre içinde normal yaşamına geri dönebiliyor"

YURT DIŞINDAN GELİYORLAR

Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Yurt dışından da önemli bir hasta potansiyeline sahibiz. En çok Avrupa ülkelerinden hastalar hastanemizi tercih ediyor. Şimdiye kadar binlerce yabancı hastayı tedavi ettik" diye konuştu.