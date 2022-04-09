Bakırçay’ın saklı güzeli Kınık

Birçoğumuz, aslında Kınık'ın İzmir'in ilçelerinden biri olduğundan habersizdir. İzmir'in en küçük ve en az tanınan ilçelerinden biri olan Kınık, Oğuz boylarına uzanan kadim Türk kültürünün en canlı yaşatıldığı kentlerden biri olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 29 bin nüfusuyla sakin ve bakir kalmayı başaran Kınık'ın adı ise tarihçilere göre "nerede olsa azizdir" anlamına gelmektedir. İlçe bugünkü adını Oğuz Türkleri'nin Bozoklar kolunun Kınık boyundan almaktadır.



ULUBEY VE LEYLEK YAYLALARI

Güzeller güzeli Kınık, eşsiz bir coğrafi konuma sahiptir. Kara ve Sultan Dağlarının kuzey eteklerinde, Bakırçay ovasının güney kıyısında kurulmuştur. Doğusu ve Güneyinde Manisa ve Soma Batısı ile Kuzeyi ise Bergama ilçeleriyle çevrilmiştir. Kınık ovasını doğudan batıya doğru akan Bakırçay sulamaktadır. Yılda üç ürünün alınabildiği bereketli bir ovaya sahiptir. Ulubey ve Leylek yaylaları görülmeye değer doğal güzellikleri barındırır. Oksijen deposu kızılçam ve meşe ormanlarını mutlaka gezin.





CUMA PAZARI MEŞHUR

Kınık'ın merkezini gezdikçe ve dünyalar tatlısı insanlarını tanıdıkça daha da seveceğinizden hiç şüphemiz yok. Türk kültürünün ve mimarisinin izleri sizi cezbedecek. Çarşıyı mutlaka ziyaret edin. Sakız Adası dinlenmeniz için iyi bir seçenek. Cuma günleri kurulan pazarında Madra ve Yunt dağlarından köylülerin getirdiği yöresel ürünler sizler için adeta sağlık deposu.





KINIK'IN BÜYÜLEYEN TARİHİ

Kınık'ın tarihi tabi ki Türklerle sınırlı değil. Roma İmparatorluğu'na kadar uzanan geçmişe sahip Kınık'ın ilk çağ yerleşim merkezi olan Gambreion'un yerine kurulduğu sanılmaktadır. Karadere Ormanları içindeki Mamurt Kale -Kibele Tapınağı ile bazı kalıntılar tarihinin çok eskiye uzanışının kanıtıdır.

KYBELE TAPINAĞI

Kibele Tapınağı Yunt dağının zirvesinde doğal korumada üzeri kayalık ve çevresi meşe ormanlarıyla kaplı bir alandadır Tapınak granit taşından dorik sütunlu ve büyük kesme kütle taşlardan harçsız olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Tapınağın, M.S. 17 depreminde yıkıldığı sanılmaktadır. Bereket tanrıçası Kibele adına yapılmıştır. Bu tapınağı korumakla görevli olanlar kadınlardı, bu kadınlara Amazon deniliyordu. Kybele'nin, anneleri ve çocukları hastalıklardan koruduğuna inanılmaktadır.





ASAR KALE

Kocaömer köyü yakınlarında Asar denilen bölgede elle yapılmış tümülüs görüntüsünde bir tepe vardır. Buraya yörede Asar kale denmektedir. Aslı hisar olup Osmanlı döneminde bu adı almıştır. Asar tepesinin tarihi geçmişiyle ilgili olarak elimizde yazılı bir kaynak olmamasına karşın tepenin güney yamaçları gezildiğinde büyük çaplı bina temellerine rastlanır. Burada bulunan roma ve Bergama sikkeleri, buranın yetiştirilen zeytinlerin, çıkarılan yağların, şarapların, tahılların vb. toplandığı yer olduğu, çıkan büyük ebatlardaki küplerden anlaşılmaktadır.



DOĞA HARİKASI BONCUK GÖLÜ

Kınık ilçesinin köyleri ve yeşil alanları gezilmeye ve görülmeye değer yerlerdir. Burada görülecek doğal güzelliklerden biri olan Boncuk gölü, temiz havayı soluyacağınız harika bir yerdir. Mesire alanı olan Boncuk gölü çevresinde mangal yakıp, piknik keyfi yapabilirsiniz. Kuş seslerinin doluştuğu, manzara ile ilgi çeken Boncuk gölünde sessizliğin tadını çıkarabilirsiniz.





BEŞİKTAŞ TEPESİ

Beşiktaş tepesi Kınık'ı en yüksek noktadan gören ve tarihi izleriyle bizlere geçmişten önemli ipuçları bırakma özelliğiyle önemli bir yere sahiptir. Beşiktaş Tepesi ismini tepenin bebek beşiğine benzetilmesi nedeniyle almıştır. Tepenin üzerinde bulunan iki mağara bir çok hikayeye konu olmuştur. Burası da defineciler tarafından yağmadan nasibini almıştır. İki mağaradan bir tanesi doğal diğeri ise insan yapımıdır. Girişi kapalı olan bu mağaranın suçluları hapsetmek için veya erzakların saklandığı yer olarak kullanılması güçlü bir olasılıktır. Mağaranın Bergama kalesine kadar ulaştığı sadece bir halk efsanesidir.





CUMALI VE YILDIRIM CAMİLERİ

Kınık'ın Cumalı köyündedir. Osmanlı döneminde, Sultan I. Murat zamanında yaptırılmıştır. Mimarisi dikkat çekicidir. Cumalı köy, göçerlik dönemlerinde yöre insanının Cuma günlerinde, buluşma ve bir araya gelme yeridir. Yıldırım cami ise Osmanlı- Yıldırım Beyazıt dönemi eserlerindendir.



NASIL GİDİLİR NE YENİR?

İzmir'e yaklaşık 120 km uzaklıktaki Kınık'ı, hafta sonu günübirlik rotalarınıza mutlaka ekleyin. Özel otomobiliniz ile keyifli bir yolculuk ilginizi çekebilir. Bunun yanında otobüs ve demiryolu ulaşımı farklı bir alternatif. Butik otel, pansiyonlar ve öğretmenevi mütevazı konaklama seçenekleri arasında. Meşhur ekmeğini, pidesini ve kebabını yemeden dönmeyin. İzmir kültürüne ait zengin et ve ot yemekleri ise tam anlamıyla gastronomi şöleni niteliğinde...

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